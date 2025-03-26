الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأزهر يصدح بالدعاء لنصرة غزة في ليلة السابع والعشرين (فيديو)

الجامع الأزهر، فيتو
الجامع الأزهر، فيتو
ads

في ليلة السابع والعشرين من رمضان،  شهد الجامع الأزهر في القاهرة دعاءً مؤثرًا لأهل غزة وفلسطين، حيث ألقى إمام الجامع الأزهر دعاءً خلال صلاة التراويح، مبتهلًا إلى الله لنصرة أهل غزة والمسجد الأقصى، داعيًا لهم بالثبات والنصر والتمكين، وأن يحفظهم الله من كيد الظالمين ويؤيدهم بنصره وقوته. ​



الدعاء لأهل غزة في الجامع الأزهر

كما نشرت صفحة الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي أدعية لنصرة أهل غزة في  العشر الأواخر من رمضان، منها: "اللهم إنا نستغيث بك، في أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان، أن تنصر أهل غزة، نسألك اللهم أن تكشف عنهم البلاء وأن تمدهم بمدد من عندك، اللهم إنهم حُفاةٌ فاحمِلْهم، إنهم عُراةٌ فاكْسُهُم، إنهم جِياعٌ فأَشْبِعْهُم". ​

وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.

ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقرآت قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف الجامع الأزهر العشاء والتراويح العشر الأواخر من رمضان المسجد الأقصى شهر رمضان صلاتي العشاء والتراويح ليلة السابع والعشرين أدعية لنصرة أهل غزة فلسطين

مواد متعلقة

بسبب الزحام، الجامع الأزهر يغلق أبوابه بعد اكتمال ساحاته بالمصلين في ليلة القدر (فيديو وصور)

يلتمسون ليلة القدر، الجامع الأزهر كامل العدد بالمصلين في ليلة الخامس والعشرين من رمضان (صور)

يرفعون أكف الضراعة يرجون رحمته، الجامع الأزهر كامل العدد بالمصلين في الثلث الأخير من رمضان

يلتمسون ليلة القدر في تضرع وخشوع، الجامع الأزهر كامل العدد بالمصلين (صور)

الأكثر قراءة

وديا، الأهلي يخسر من زد بثلاثية استعدادا للهلال السوداني بدوري الأبطال

موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة في مصر

تحسبا لكارثة قادمة، الاتحاد الأوروبي يطالب المواطنين بتخزين سلع ومياه تكفى لمدة ثلاثة أيام

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة أيام عيد الفطر المبارك

نجم الزمالك السابق يكشف تطورات جديدة في ملف تجديد زيزو

وشم جديد باللغة العربية، وزير الدفاع الأمريكى يثير جدلا بكلمة كافر على ذراعه

حقيقة خلاف أشرف صبحي وحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون

والد زيزو يستحق التحية، تغريدة مفاجئة من ميدو بشأن مستقبل نجم الزمالك

منوعات

المزيد

في ليلة القدر، 180 ألف يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

دراسة تحذر من خطر يعرقل أحلام البشر في الوصول للمريخ

ساحة للإفطار الجماعي تجمع الصائمين في إسطنبول (صور)

علماء روس يكتشفون أنواعا من البكتيريا تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. البركة في الطعام

مفتي الجمهورية: لا صحة لبعض المعتقدات بشأن سماع أصوات أو رؤية أنوار ليلة القدر

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. سعد بن معاذ، شيَّعه 70 ألف ملك

المزيد
الجريدة الرسمية