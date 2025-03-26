اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، الألسن تضرع بالدعاء في المسجد الأحمدي بطنطا (فيديو)

شهد مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بـ محافظة الغربية، أجواءً إيمانية مفعمة بالخشوع والتضرع إلى الله، حيث توافد الآلاف من المصلين لإحياء ليلة القدر، وسط أجواء روحانية سادها الدعاء والتكبير.

وبصوت خاشع وقلوب موقنة بالإجابة، تردد دعاء النبي في هذه الليلة المباركة: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنا"، فتسابقت الألسنة وامتلأت العيون بالدموع متضرعين إلى الله أن يرفع البلاء ويغفر الذنوب ويعتق الرقاب من النار.

وحرص المصلون على أداء صلاة القيام والتراويح في أجواء إيمانية مميزة حيث علت أصوات التكبير والتهليل، وامتدت الأيادي إلى السماء تطلب الرحمة والمغفرة.

وشهد المسجد انتشارًا مكثفًا لرجال الأمن والتنظيم لضمان راحة المصلين مع توفير سُبل الراحة والخدمات اللازمة وسط التزام بالإجراءات التنظيمية التي تسهل على الجميع أداء عباداتهم في سكينة وخشوع.

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