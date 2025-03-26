الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، الألسن تضرع بالدعاء في المسجد الأحمدي بطنطا (فيديو)

خشوع فى دعاء ليلة
خشوع فى دعاء ليلة القدر بمسجد السيد البدوى، فيتو

شهد مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بـ محافظة الغربية، أجواءً إيمانية مفعمة بالخشوع والتضرع إلى الله، حيث توافد الآلاف من المصلين لإحياء ليلة القدر، وسط أجواء روحانية سادها الدعاء والتكبير.

إصابة طفلة إثر تناولها مادة سامة في الغربية

تعيين الدكتور محمد حسين محمود رئيسا لجامعة طنطا

وبصوت خاشع وقلوب موقنة بالإجابة، تردد دعاء النبي في هذه الليلة المباركة: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنا"، فتسابقت الألسنة وامتلأت العيون بالدموع متضرعين إلى الله أن يرفع البلاء ويغفر الذنوب ويعتق الرقاب من النار.

 

وحرص المصلون على أداء صلاة القيام والتراويح في أجواء إيمانية مميزة حيث علت أصوات التكبير والتهليل، وامتدت الأيادي إلى السماء تطلب الرحمة والمغفرة.

وشهد المسجد انتشارًا مكثفًا لرجال الأمن والتنظيم لضمان راحة المصلين مع توفير سُبل الراحة والخدمات اللازمة وسط التزام بالإجراءات التنظيمية التي تسهل على الجميع أداء عباداتهم في سكينة وخشوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

إصابة طفلة إثر تناولها مادة سامة في الغربية

الأسعار تبدأ من 100 جنيه، إقبال على شراء كحك وبسكوت العيد في طنطا (فيديو)

حريق هائل يلتهم مائدة إفطار جماعي في طنطا واحتراق سيارتين

إخلاء سبيل متهمين في قضية ضبط 6 ملايين صاروخ وألعاب نارية بكفالة مالية في طنطا

الأكثر قراءة

وديا، الأهلي يخسر من زد بثلاثية استعدادا للهلال السوداني بدوري الأبطال

موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة في مصر

تحسبا لكارثة قادمة، الاتحاد الأوروبي يطالب المواطنين بتخزين سلع ومياه تكفى لمدة ثلاثة أيام

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة أيام عيد الفطر المبارك

نجم الزمالك السابق يكشف تطورات جديدة في ملف تجديد زيزو

وشم جديد باللغة العربية، وزير الدفاع الأمريكى يثير جدلا بكلمة كافر على ذراعه

حقيقة خلاف أشرف صبحي وحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون

والد زيزو يستحق التحية، تغريدة مفاجئة من ميدو بشأن مستقبل نجم الزمالك

منوعات

المزيد

في ليلة القدر، 180 ألف يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

دراسة تحذر من خطر يعرقل أحلام البشر في الوصول للمريخ

ساحة للإفطار الجماعي تجمع الصائمين في إسطنبول (صور)

علماء روس يكتشفون أنواعا من البكتيريا تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. البركة في الطعام

مفتي الجمهورية: لا صحة لبعض المعتقدات بشأن سماع أصوات أو رؤية أنوار ليلة القدر

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. سعد بن معاذ، شيَّعه 70 ألف ملك

المزيد
الجريدة الرسمية