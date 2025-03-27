72 ساعة عواصف قبل عيد الفطر.. الخميس ذروة الموجة الحارة.. تنكسر بدءا من السبت وانخفاض درجات الحرارة حتى 5 درجات مئوية.. رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية بهذه المحافظات

حالة الطقس، تقلبات جوية تشهدها البلاد الـ٧٢ ساعة المقبلة، حيث يكون هناك نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة رعدية على بعض المناطق.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الثلاثة ايام المقبلة، حيث يستمر الارتفاع التدريجى لدرجات الحرارة، ويكون الخميس ذروة الموجة الحارة ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

موعد انكسار الموجة الحارة

أعلنت هيئة الارصاد الجوية بدء انخفاض درجات الحرارة انخفاض طفيف بدءا من السبت المقبل بالتزامن مع يوم " الوقفة " بقيم تتراوح من 5: 6 درجات مئوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وذلك يومى الخميس والجمعة.



ويكون هناك فرصة لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة يوم السبت المقبل تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد. السبت المقبل



حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس



ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء يوم الخميس



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37

بنها: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 35

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 34

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 33

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 17 و درجة الحرارة العظمى 37

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 26

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 37

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 37

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 37

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 38

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