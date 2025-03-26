الخميس 27 مارس 2025
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العظمى بالقاهرة 36 مئوية، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة  غدا الخميس ذروة الموجة الحارة، ليسود  طقس حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية وعلى الجنوب، مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدًا الخميس 27 -3- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس غدًا الخميس 27 -3- 2025 بمحافظة البحيرة


 

طقس الغد الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 24  ودرجة الحرارة العظمى 36

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37

بنها: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى  36

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 35

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 34

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 33

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 17  و درجة الحرارة العظمى 37

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 26

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  37

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 37

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 36

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20  ودرجة الحرارة العظمى:  37

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 37

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 18  ودرجة الحرارة العظمى 38
 

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الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة غدا الخميس درجات الحرارة غدا

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