الأربعاء 26 مارس 2025
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أخبار مصر

الأرصاد: غدًا ذروة الموجة الحارة

حالة الطقس
حالة الطقس
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يستمر الارتفاع التدريجى لدرجات الحرارة، وتكون ذروة الموجة الحارة ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية،و على السواحل الشرقية، وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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ومن المتوقع أن يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى:  21

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 18

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:21

 

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