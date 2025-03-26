ليس من بينهم سلوت، قائمة أعلى 5 مدربين أجرا في الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قائمة أعلى المدربين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال العام الحالي 2025، والتي تصدرها الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وتوج بيب جوارديولا 6 مرات بلقب الدوري الإنجليزي بين 2018 و2024، وهو ثاني أكثر المدربين تتويجًا بالمسابقة المحلية في إنجلترا بعد السير أليكس فيرجسون صاحب الـ13 لقبا مع مانشستر يونايتد.

وأكدت صحيفة "ليكيب" أن جوارديولا يحصل على مليون و656 ألف جنيه إسترليني شهريًا، كأعلى المدربين أجرًا في الدوري الإنجليزي، ويليه مدرب إسباني آخر في المركز الثاني، وهو ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، بمليون و237 ألف جنيه إسترليني شهريا.

وحل ثالثا الاسكتلندي المخضرم ديفيد مويس مدرب إيفرتون الحالي ومانشستر يونايتد الأسبق بمليون و20 ألف جنيه إسترليني، فيما جاء في المركز الرابع الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا بـ666 ألف جنيه إسترليني شهريا، ثم أموريم بـ 504 آلاف إسترليني.

وغاب الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، عن التواجد في قائمة أعلى 5 مدربين أجرا في الدوري الإنجليزي.

أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تصدرها النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، فيما حل محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، في المركز الثالث.

وتصدر هالاند القائمة براتب شهري يبلغ 2.151 مليون جنيه إسترليني، يليه البلجيكي كيفين دي بروين بـ 1.723 مليون جنيه إسترليني، وجاء البرازيلي كاسيميرو ثالثًا، فيما تقاسم محمد صلاح المركز الثالث مع نجم مانشستر يونايتد بنفس الراتب البالغ 1.505 مليون جنيه إسترليني.

قائمة أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي

وجاءت قائمة أعلى الرواتب في الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- إرلينج هالاند - 2.151 مليون جنيه إسترليني شهريًا.

2- كيفين دي بروين - 1.723 مليون جنيه إسترليني شهريًا.

3- محمد صلاح - 1.505 مليون جنيه إسترليني شهريًا.

4- كاسيميرو - 1.505 مليون جنيه إسترليني شهريًا.

5- ماركوس راشفورد - 1.397 مليون جنيه إسترليني شهريًا.

6- رحيم سترلينج - 1.397 مليون جنيه إسترليني شهريًا.

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