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حالة الطقس غدًا الخميس 27 -3- 2025 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدا بالبحيرة،
حالة الطقس غدا بالبحيرة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الخميس طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 35 نهارًا و21 درجة  ليلا.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يستمر الارتفاع التدريجى لدرجات الحرارة، وتكون ذروة الموجة الحارة ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية،و على السواحل الشرقية، وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وذلك على فترات متقطعة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى:  21

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 18

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:21

 

 

 

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حالة الطقس البحيرة حالة الطقس غدا محافظة البحيرة هيئة الأرصاد الجوية

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