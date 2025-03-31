إتمام العبادة والطاعة في رمضان.. تعرف على أهمية عيد الفطر المبارك وعدد أيامه؟

عيدُ الفِطر، هو عيد إسلامي والذي يفطر فيه المسلمون محتفلين باتمام عبادة الصيام في شهر رمضان، واحتفل المسلمون بأول عيد فطر في الإسلام في السنة الثانية للهجرة بعد صيام أول رمضان في تلك السنة. ويحرم صيام أول يوم من أيام عيد الفطر.

أهمية عيد الفطر المبارك

إنّ لِعيد الفِطر أهميّة كبيرة تعود على كلٍّ من الفرد والمجتمع، وبيان ذلك فيما يأتي:

١. يُعدُّ شعارًا لإتمام المُسلمين فريضة الصيام: وهي طاعةٌ عامّة، وركنٌ من أركان الإسلام، بالإضافةِ إلى قيام المسلمين في شهر رمضان بالأعمال الصّالحة الأخرى؛ كالقيام، وقراءة القرآن، والصدقة، وغيرها من أعمال البرّ والخير، فيكون العيد لهم شكرًا لله -تعالى- أن أعادهم على إتمام العبادة والطاعة في رمضان، وفرحًا لهم.



٢. قيامُ المُسلمون فيه بتأدية صلاة العيد وزكاة الفطر: وفي تأدية صلاة العيد تقويةٌ للصّلة بين العبد وربّه.

وقد خُصَّ العيد بصلاةٍ خاصةٍ فيه، هي صلاة العيد، وهي ثابتةٌ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد اختلف الفقهاء في وجوبها على كل مسلم، فذهب المالكية والشافعية إلى أنها سنةٌ مؤكدةٌ، وذهب الحنفية إلى أنها واجبٌ على كل رجلٍ مسلمٍ، وذهب الحنابلة إلى أنها فرض كفايةٍ على المسلمين، وقد حثِّ النبي -صلى الله عليه وسلم- على حضور صلاة العيد حتى إنه أمر النساء بذلك، جاء في الحديث: "عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قالَتْ: أَمَرَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ في الفِطْرِ وَالأضْحَى؛ العَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الخُدُورِ، فأمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إحْدَانَا لا يَكونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِن جِلْبَابِهَا".

صلاة العيد، فيتو



٣. أنّه يأتي في اليوم الأول من شهر شوّال؛ ويكون وسيلة لتعبير المُسلم عن شُكره لربّه لما حصل عليه من الخير والإحسان والأجر والرّوحانيّات في شهر رمضان المبارك، كما يُسنُّ في العيد التّجمُّل والتّعطُر، ولبس الجميل من الثّياب، والتّوسعة على الأهل، بعيدًا عن التّفاخُر والغلوّ المذموم.



٤. إبدالٌ للمُسلمين عن عادات الجاهليّة وأعيادهم: ففي عيد الفطر إغناءٌ للمسلمين بالحلال عن الحرام الذي كان منتشرًا في الجاهلية، وذلك لِقول النبيّ محمد -عليه الصلاةُ والسلام-: (كانَ لأهْلِ الجاهليَّةِ يومانِ في كلِّ سنَةٍ يلعَبونَ فيها فلَمَّا قدمَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ قالَ كانَ لَكُم يومانِ تلعَبونَ فيهِما وقد أبدلَكُمُ اللَّهُ بِهِما خيرًا منهُما يومَ الفطرِ، ويومَ الأضحى)

ولقد تميزت أعياد المسلمين عن غيرها من أعياد الجاهلية بأنها قربة وطاعة لله وفيها تعظيم الله وذكره كالتكبير في العيدين وحضور الصلاة في جماعة وتوزيع زكاة الفطر مع إظهار الفرح والسرور على نعمة العيدين ونعمة إتمام الصيام في الفطر.

عيد الفطر، فيتو



٥. الفرحة العامة لِجميع المُسلمين، والشُّعور بالوحدة فيما بينهم؛ وإدخال الفرح على قلوبهم، كما أنّ فيهما بيانٌ على أنّ الفرح العام أثره أكبر من الفرح الخاص الذي لا يُشارَك مع الآخرين.



٦. في عيد الفطر يكون التكافل الاجتماعي متمثلًا بصدقة الفطر؛ التي هي طُعمةٌ للمسكين، وإغناءٌ له عن السؤال في العيد.

ومن أهمّيته أيضا أنَه شُرعت له عبادةٌ سمّيت بصدقة عيد الفطر، وفيها تطهيرٌ للصائم مما ارتكب من ذنوبٍ في صومه، وجبرٌ لأي خللٍ في الصيام.

عيد الفطر المبارك

إن أهمّية عيد الفطر تكمن في مجاورته لشهر رمضان المُبارك، فأيام عيدِ الفطر أيّام بركة وطاعة، وإن كان يوم العيد لا يصح صيامه، لكن تصحُّ فيه جميع أنواع البرِّ والخير والصدقة وإدخالُ السرور على قلوبِ المسلمين.

وتأتي أهمية العيد في أنّه فرصةٌ عظيمةٌ للتلاحم والتعاضد والتعاطف بين المسلمين، والاجتماع على الخير والطاعة، وتعظيم شعائر الله، والشعور بالأخوة الإيمانية والرابطة الدينية العظيمة، التي تجمع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهو فرصةٌ للإصلاح بين المتخاصمين، وتطييب القلوب وجمع الشتات، وجبر الخواطر وصلة الأرحام، فإنّ التقاطع والتخاصم محرمٌ في الإسلام، فلا يقبل الله العمل الصالح من المتخاصمين، جاء في الحديث: "لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ، يَلْتَقِيانِ؛ فَيَصُدُّ هذا، ويَصُدُّ هذا، وخَيْرُهُما الذي يَبْدَأُ بالسَّلامِ".

كم عدد أيام عيد الفطر المبارك

إن عيد الفطر مدته شرعًا يوم واحد فقط، يبدأ بعد غروب شمس اليوم الأخير من شهر رمضان وينتهي بغروب الشمس اليوم الأول من شهر شوال، فقد روى أبو داود والترمذي في سننه أن النَّبيُّ ﷺ قَدِمَ المدينةَ ولَهُمْ يومَانِ يلعبُونَ فيهِمَا «فقال رسول الله ﷺ: " قدْ أبدلَكم اللهُ تعالَى بِهِمَا خيرًا مِنْهُمَا يومَ الفطرِ ويومَ الأَضْحَى"»؛ لذا فالقول أيام عيد الفطر غير صحيح فعليًّا لأنه يوم واحد فقط.

ويوم العيد هو يوم فرح وسرور، وأفراح المؤمنين في دنياهم وأخراهم إنما هي بفضل مولاهم كما قال الله: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس:58].

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