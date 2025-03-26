نعمل من أجل مصلحة الوطن، أول تعليق من "الضويني" بعد قرار التمديد له في منصب وكيل الأزهر

في أول تعليق له بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد خدمته، أعرب الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا أن العمل من أجل مصلحة الوطن هو العهد الدائم الذي يجددونه في كل مرحلة.

وكيل الأزهر: نشكر الرئيس السيسي على ثقته الغالية ونجدد العهد لخدمة الوطن

وأكد الضويني، في تصريحاته، التزامه ببذل أقصى الجهود لرفعة مكانة الأزهر الشريف وخدمة الوطن والأمة.

كما توجه بالشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على دعمه وثقته، داعيًا الله أن يمنّ عليه بتمام الصحة والعافية، وأن يوفّق الجميع لخدمة الدين والوطن.

بناء على طلب فضيلة الإمام الأكبر …قرار جمهوري بتجديد الثقة في الدكتور محمد الضويني وكيلا للأزهر لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا بتجديد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيلا للأزهر الشريف، لمدة عام، وذلك بناء على طلب من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

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