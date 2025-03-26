الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نعمل من أجل مصلحة الوطن، أول تعليق من "الضويني" بعد قرار التمديد له في منصب وكيل الأزهر

الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف،فيتو

في أول تعليق له بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد خدمته، أعرب الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا أن العمل من أجل مصلحة الوطن هو العهد الدائم الذي يجددونه في كل مرحلة.

وكيل الأزهر: نشكر الرئيس السيسي على ثقته الغالية ونجدد العهد لخدمة الوطن

 

وأكد الضويني، في تصريحاته، التزامه ببذل أقصى الجهود لرفعة مكانة الأزهر الشريف وخدمة الوطن والأمة. 

 

كما توجه بالشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على دعمه وثقته، داعيًا الله أن يمنّ عليه بتمام الصحة والعافية، وأن يوفّق الجميع لخدمة الدين والوطن.

بناء على طلب فضيلة الإمام الأكبر …قرار جمهوري بتجديد الثقة في الدكتور محمد الضويني وكيلا للأزهر لمدة عام

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا بتجديد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيلا للأزهر الشريف، لمدة عام، وذلك بناء على طلب من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر الدكتور محمد الضويني الرئيس عبد الفتاح السيسي مكانة الأزهر الشريف محمد الضويني محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف وكيل الأزهر

مواد متعلقة

بعد إمامته للمصلين بالجامع الأزهر، محمد أحمد حسن قارئًا للقرآن الكريم في احتفالية ليلة القدر (فيديو)

السيسي يوافق على تجديد الثقة في الدكتور محمد الضويني وكيلًا لمشيخة الأزهر

وكيل الأزهر: أحكام الميراث لا تقبل التغيير.. ومواقع التواصل أحد أسباب انتشار الإلحاد.. والتجديد الديني ليس تغييرًا فى الثوابت ( حوار )

الأكثر قراءة

تحسبا لكارثة قادمة، الاتحاد الأوروبي يطالب المواطنين بتخزين سلع ومياه تكفى لمدة ثلاثة أيام

حقيقة خلاف أشرف صبحي وحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون

أسطورة ليفربول ينصح إدارة ناديه بشأن محمد صلاح: سيسبب الفوضى والخراب للخصوم

مدبولي: زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام

فقه المرأة، مدى حرمة صيام الحائض والنفساء بالدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية

بعد تطبيق التجربة في بورسعيد، مدبولي يكشف مصير الدعم النقدي والكارت الموحد

من محمد علي باشا إلى البرهان، حكاية القصر الجمهوري في السودان (فيديو)

مدبولي: أثر سعر الصرف مستمر معنا، وهذه خطتنا بشأن الدين الخارجي

منوعات

المزيد

دراسة تحذر من خطر يعرقل أحلام البشر في الوصول للمريخ

ساحة للإفطار الجماعي تجمع الصائمين في إسطنبول (صور)

علماء روس يكتشفون أنواعا من البكتيريا تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل

روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. سعد بن معاذ، شيَّعه 70 ألف ملك

فقه المرأة، مدى حرمة صيام الحائض والنفساء بالدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية

مع الزاهدين.. الجنيد البغدادي إمام المدرسة الصوفية السنية

المزيد
الجريدة الرسمية