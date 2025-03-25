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رياضة

تصفيات كأس العالم، موعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون والقنوات الناقلة

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواجهة صعبة أمام ضيفه منتخب سيراليون، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك 

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره سيراليون مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء، وتنقلها قناة أون سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

منتخب سيراليون، فيتو
منتخب سيراليون، فيتو

منتخب مصر يفوز على إثيوبيا بثنائية

وحقق منتخب مصر الوطني فوزًا مستحقًّا على حساب إثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب العربي زوالي الجمعة الماضي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

هدفا منتخب مصر أمام إثيوبيا

وسجل محمد صلاح قائد منتخب مصر الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 31 في مرمى إثيوبيا ثم سجل أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الهدف الثاني في مرمى إثيوبيا بالدقيقة 40.

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منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب سيراليون التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون

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