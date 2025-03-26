الأربعاء 26 مارس 2025
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أخبار مصر

المتحف القومي للحضارة ينظم معرضا أثريا مؤقتا للاحتفال بدور المرأة عبر العصور

معرض أثري عم المرأة
معرض أثري عم المرأة بالمتحف القومي للحضارة
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نظم المتحف القومي للحضارة المصرية معرضًا أثريًا مؤقتًا للاحتفال بدور المرأة، وذلك تزامنًا مع عدد من المناسبات التي جعلت شهر مارس يُعرف بـ"شهر المرأة"، وفي مقدمتها اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، و"يوم المرأة المصرية" في 16 مارس، وعيد الأم في 21 مارس، مما يعكس مكانة المرأة المصرية كنموذج فريد في العطاء والنجاح، وأيقونة في التحدي والصمود وإثبات الذات.

احتفالات المتحف القومي للحضارة بشهر المرأة

وأكد الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن إقامة هذا المعرض يأتي في إطار حرص المتحف على تسليط الضوء على المناسبات الثقافية المهمة والتي تسهم في رفع الوعي الأثري والثقافي لفئات المجتمع، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية لعبت دورًا محوريًا في بناء الحضارة المصرية وتطورها، وكان لإسهاماتها أثر بالغ في مختلف المجالات.

القطع الأثرية المعروضة بالمعرض الاثري

من جانبها، أوضحت الدكتورة نشوى جابر نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثري، أن المعرض يضم مجموعة متميزة من مقتنيات المتحف تُعرض بعضُها للجمهور للمرة الأولى، مشيرة إلى أن المعرض سوف يستمر لمدة أسبوعين، مقدمًا لمحة عن مكانة المرأة المصرية ودورها الفعال عبر العصور، كما يبرز جوانب من حياتها اليومية وزينتها وجمالها من خلال مشغولات معدنية وخشبية وخزفية تعكس تطور أساليب الحياة النسائية في مصر القديمة. 
 

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