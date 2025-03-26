مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 26، ياسمين عبد العزيز تعترف بحبها لكريم فهمي

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة 26 من مسلسل وتقابل حبيب حول ليل، التي جاء إليها فارس ليطمئن عليها وطلب منها أن توافق على الخروج معه إلى أحد الأماكن، وعلى الرغم من رفضها في البداية، إلا أنها وافقت في النهاية، وقامت بإرسال بناتها إلى والدتها قبل خروجها.

وذهب فارس وليل إلى مكان للتخييم في الصحراء، حيث طغت مشاعر الحب عليهما، وبدا التأثر واضحًا في نظراتهما، وأكد فارس حبه لـ ليل، بينما اعترفت له في النهاية بمشاعرها نحوه، لكنها شددت على رغبتها في إبقاء علاقتهما سرية في الوقت الحالي، تجنبًا لأي صدامات، خاصة مع عائلته.

وعندما عادت ليل إلى المنزل، تفاجأت بمحاولة أحدهم فتح باب منزلها، لتكتشف أن إجلال هي من تحاول الدخول. عندها، أوضحت ليل أنها قامت بتغيير قفل الباب، وتعاملت مع إجلال ببرود، خصوصًا عندما حاولت التدخل في خصوصياتها وسؤالها عن مكان وجودها أثناء إرسال بناتها إلى والدتها وجدتها.

وعلى هامش الحلقة، كانت شهد تتجسس على حازم وإنجي، ثم نقلت إلى رقية أن حازم ينوي المشاركة في مشروع مع فارس، والابتعاد عن عمل الأسرة.

وعندما أخبرت يوسف بذلك، أكد أنه سيسعى لإفشال هذا المشروع بكل الطرق، ونصحته برشوة صديق فارس وشريكه في المشروع، لتحقيق هدفه.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 25

دارت أحداث الحلقة 25 من مسلسل “وتقابل حبيب” حول ليل التي تقضي ليلتها في الحبس وهي حزينة، بينما يسترق يوسف السمع إلى حديث زوجته رقية وشقيقتها كريمان.

تحاول رقية إقناع كريمان بأن ليل هي السبب في إفساد علاقتها بفارس، لكنها في نهاية الحديث تنفي أن تكون لها يد فيما يحدث لليل، في تلك اللحظة، يدخل يوسف ويتحدث مع رقية، مشيرًا إلى أن والده مقتنع بأن ليل ليست سارقة، لكنه يرفض الإفصاح عن رأيه الحقيقي لها.

في المقابل، يلتقي فارس بالشخص الذي يعرف أحلام، ويخبره بأنه سيمنحه المال مقابل منحه ما يضغط به على أحلام، وبعد أن ذهب لها ومعه تسجيلات تكشف طبيعة عملها في الأعمال المنافية للأدب، ضغط عليها ليجبرها على الاعتراف بالحقيقة بشأن قضية ليل.

في النهاية، توافق أحلام على تقديم شهادة جديدة للشرطة، حيث تدعي أنها تعاني من الاكتئاب وأنها في بعض الأحيان تنسى بعض الأمور، موضحة أنها لم تتذكر أنها أعطت ليل الخاتم، لكنها جاءت لتوضيح الأمر لاحقًا.

ورغم أن فارس وعدها بعدم التسبب في سجنها، إلا أنه كشف للشرطة طبيعة عملها، ما أدى إلى القبض عليها، على الجانب الآخر، يتم الإفراج عن ليل بعد أن كادت تتعرض للاعتداء داخل الحبس من قبل سيدة أرسلتها رقية.

بعد خروجها، تشكر ليل فارس على مساعدته، لكنه يخبرها بأن أحلام كانت مدفوعة من شخص ما لتنفيذ هذا المخطط، وهو شخص يحمل جنسية إيطالية.

في سياق آخر، تراقب شهد كل من إنجي وحازم وتكتشف أنه يخطط مغادرة المنزل، مما يثير غضبها، ويبدو أنها تخطط لأمر ما، أما رقية عندما تعلم ببراءة ليل، تزداد حدة غضبها.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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