الخميس 27 مارس 2025
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سياسة

القديسة سارة الراهبة، زاهدة تحدت الشيطان وانتصرت بالإيمان

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديسة سارة الراهبة، إحدى أيقونات الحياة الرهبانية التي جسدت معاني الزهد والجهاد الروحي.

 

قصة القديسة سارة

وُلِدَت القديسة سارة في صعيد مصر لعائلة مسيحية غنية، لكنها اختارت طريق الرهبنة والزهد منذ صغرها، متأثرة بسِيَر الآباء والنساك.

وبعد فترة اختبار طويلة، كرّست حياتها في أحد أديرة العذارى، حيث خاضت معارك روحية استمرت لثلاث عشرة سنة، واجهت خلالها حيل الشيطان، الذي حاول أن يوقعها في فخ الكبرياء، لكنها ثبتت في إيمانها وأدركت ضعْف الإنسان أمام قوة الله، قائلة: “أنا راهبة ضعيفة، لا أستطيع أن أغلبه إلا بقوة ربي يسوع المسيح”.

عاشت القديسة حياة الوحدة والتأمل، منعزلة في قلايتها على ضفاف النيل، ولم يكن أحد يراها إلا عند تناول الأسرار المقدسة. وكانت كلماتها ملهمة للرهبان والعذارى، إذ قالت ذات مرة: "لا أضع قدمي على السلم إلا وأتصور أنني قد أموت قبل أن أرفعها، حتى لا يغريني العدو بطول الحياة."

وبعد جهادٍ روحي استمر لثمانين عامًا، انتقلت القديسة سارة إلى السماء، تاركة وراءها إرثًا من الحكمة والإرشاد الروحي المدون في "بستان الرهبان"، ليظل نور حياتها مشعًا في دروب السالكين طريق الرهبنة.

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