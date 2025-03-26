محافظ دمياط يستقبل الأنبا ماركوس ووفد الكنيسة لتلقي التهنئة بعيد الفطر

استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم بديوان عام المحافظة، نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، ووفد الكنيسة المكون من القمص مرقص محروس، راعي كنيسة العذراء مريم، والأب بندليمون، راعي كنيسة الروم الأرثوذكس، لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري يهنئ المحافظ بالعيد

الحضور الرسمي للتهنئة

وشهد اللقاء حضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والأستاذ الدكتور عمرو حنفى، مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والمستشار هيثم الغندور، المستشار القانوني للمحافظة.

ترحيب المحافظ بأعضاء الكنيسة

ورحب المحافظ بنيافة الأنبا ماركوس ووفد كنيسة العذراء مريم وكنيسة الروم الأرثوذكس، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس عمق أواصر المحبة والتعاون بين أبناء الوطن. وأكد أن الأعياد تعد فرصة لتجسيد هذا الترابط الوطني والتكاتف بين جميع فئات المجتمع.

دعوات وتمنيات بعيد مبارك

من جانبه، تقدم الأنبا ماركوس ووفد الكنيستين بالتهنئة لمحافظ دمياط وقيادات المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها ويعزز روابط الأخوة والترابط بين أبنائها. كما أشاروا إلى أن دمياط تشهد طفرة تنموية كبيرة بفضل جهود المحافظ وقيادات المحافظة في مختلف المجالات.



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