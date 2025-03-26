الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لجنة وزارية تتفقد مدارس دمياط وتشيد بمستوى طلاب القراءة والكتابة

لجنة وزارية رفيعة
لجنة وزارية رفيعة تتابع عدد من مدارس دمياط

قامت لجنة وزارية رفيعة المستوى بجولة تفقدية موسعة لعدد من مدارس محافظة دمياط، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 مارس الجاري، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان جودة تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، 

لجنة وزارية بجولة تفقدية موسعة لعدد من مدارس محافظة دمياط،
لجنة وزارية بجولة تفقدية موسعة لعدد من مدارس محافظة دمياط،

قيادات تعليمية ترافق الجولة التفقدية

وترأس اللجنة المهندس علي عبد الرؤوف، استشاري الإدارة المركزية بديوان الوزارة، ورافقه خلال الجولة الأستاذ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الذي أكد أهمية هذه الزيارات للوقوف على مدى تطبيق القرارات الوزارية والتعليمات المتعلقة بسير العملية التعليمية وتفعيل البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة.

تفقد المدارس والإشادة بمستوى الطلاب

وشملت الجولة عددًا من المدارس، من بينها مدارس رياض الصالحين والدكتور أحمد زويل التابعتين لإدارة دمياط الجديدة التعليمية. وخلال الزيارة، أجرى المهندس علي عبد الرؤوف حوارات مفتوحة مع الطلاب واختبر مستوياتهم في القراءة والكتابة، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي وصلوا إليه بفضل جهود المعلمين والمدارس.

التأكيد على استمرارية الدعم والتقييم المستمر

من جانبه، شدد ياسر عمارة على استمرار جهود مديرية التربية والتعليم بدمياط في متابعة أداء المعلمين وتقييم تقدم الطلاب بشكل دوري، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على الانتظام في الدراسة وتحفيزهم لتحقيق أفضل النتائج. كما أكد على التزام المديرية الكامل بتطبيق القرارات الوزارية والتعليمات لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة.

إشادة وزارية بجهود مدارس دمياط

وفي ختام الجولة، أشادت اللجنة الوزارية بحسن سير العملية التعليمية داخل مدارس محافظة دمياط، مؤكدةً أن هذه الزيارات المتكررة تعكس اهتمام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة المهندس على عبد الرؤوف تشجيع الطلاب جولة تفقدية موسعة دمياط الجديدة دمياط محافظة دمياط مهارات القراءة والكتابة وزارة التربية والتعليم ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

وكيل تعليم دمياط يشارك طلاب التربية الخاصة فرحتهم في أجواء رمضانية

مدير تعليم دمياط يتفقد مدارس كفر البطيخ

تنظيم ندوات للتوعية السياحية بمدارس دمياط (صور)

مدير "تعليم دمياط" يتفقد مدارس إدارة عزبة البرج التعليمية

محافظ دمياط يوافق على النزول بتنسيق القبول بفصول الخدمات المرحلة الثانوية لـ185 درجة

"تعليم دمياط" تشارك في "بداية " بـ ورش وندوات لتنمية مهارات الطلاب

وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور مدارس دمياط ويستعرض أثر برامج التدريب (صور)

وكيل تعليم دمياط يتفقد سير العملية التعليمية بالمدارس (صور)

الأكثر قراءة

الأهلي: ملتزمون بقرارات اللجنة الأولمبية

تعرف على الخطوة الأخيرة للأهلي بعد رفض اللجنة الأولمبية شكواه بأزمة القمة

أول تعليق من الزمالك على قرار اللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة

رسالة طمأنة من السيسي إلى الشعب المصري

الأهلي يجهز بيانًا للرد على رفض اللجنة الأولمبية شكواه بشأن أزمة القمة

السيسي: بالغ تقديري لفضيلة الإمام الأكبر وأتمنى له الشفاء

اللجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي في أزمة مباراة القمة

أبرزها إنشاء 7 جامعات أهلية جديدة، 6 قرارات عاجلة ومهمة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

منوعات

المزيد

علماء روس يكتشفون أنواعا من البكتيريا تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل

روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

قفزة في نسبة الحضور بمدارس أوزبكستان بعد تهديدات الاعتقال لأولياء الأمور

سحب 10 آلاف علبة كوكاكولا بسبب التلوث بالبلاستيك فى أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر جرام الذهب بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما أفضل الأوقات لالتماس ليلة القدر؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

علي جمعة يكشف شروط استجابة الدعاء ويوضح المقصود بـ«العدوان في الطلب»

كيف نغتنم ليلة القدر؟ عضو بمركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية