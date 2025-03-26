لجنة وزارية تتفقد مدارس دمياط وتشيد بمستوى طلاب القراءة والكتابة

قامت لجنة وزارية رفيعة المستوى بجولة تفقدية موسعة لعدد من مدارس محافظة دمياط، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 مارس الجاري، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان جودة تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي،

لجنة وزارية بجولة تفقدية موسعة لعدد من مدارس محافظة دمياط،

قيادات تعليمية ترافق الجولة التفقدية

وترأس اللجنة المهندس علي عبد الرؤوف، استشاري الإدارة المركزية بديوان الوزارة، ورافقه خلال الجولة الأستاذ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الذي أكد أهمية هذه الزيارات للوقوف على مدى تطبيق القرارات الوزارية والتعليمات المتعلقة بسير العملية التعليمية وتفعيل البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة.

تفقد المدارس والإشادة بمستوى الطلاب

وشملت الجولة عددًا من المدارس، من بينها مدارس رياض الصالحين والدكتور أحمد زويل التابعتين لإدارة دمياط الجديدة التعليمية. وخلال الزيارة، أجرى المهندس علي عبد الرؤوف حوارات مفتوحة مع الطلاب واختبر مستوياتهم في القراءة والكتابة، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي وصلوا إليه بفضل جهود المعلمين والمدارس.

التأكيد على استمرارية الدعم والتقييم المستمر

من جانبه، شدد ياسر عمارة على استمرار جهود مديرية التربية والتعليم بدمياط في متابعة أداء المعلمين وتقييم تقدم الطلاب بشكل دوري، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على الانتظام في الدراسة وتحفيزهم لتحقيق أفضل النتائج. كما أكد على التزام المديرية الكامل بتطبيق القرارات الوزارية والتعليمات لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة.

إشادة وزارية بجهود مدارس دمياط

وفي ختام الجولة، أشادت اللجنة الوزارية بحسن سير العملية التعليمية داخل مدارس محافظة دمياط، مؤكدةً أن هذه الزيارات المتكررة تعكس اهتمام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.