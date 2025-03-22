السبت 22 مارس 2025
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منوعات

مفقود منذ الأمس، العثور على رجل متوفى داخل بئر بالأردن

بئر ماء، فيتو
بئر ماء، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها، عثرت الجهات الأمنية في الأردن على رجل في الخمسينيات من عمره، فقد منذ يوم أمس الجمعة، مُتوفَّى بعد سقوطه في بئر ماء.

العثور على رجل متوفي في بئر 

قال مديرية الأمن العام بالأردن، إن عمليات البحث استمرت لما يزيد على (١٥) ساعة متواصلة بين الأشجار الحرجية، والأحراش، والمناطق الوعرة في بلدة النعيمة بمحافظة إربد، باستخدام طائرتيْ درون متخصصتين بالبحث عن المفقودين، ومزوّدتين بتصوير حراري لتسهيل عملية البحث.

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وأضافت مديرية الأمن العام  في بيان، أنه بعد عمليات بحث مضنية، تمكنت فرق البحث من العثور على الشخص المفقود داخل أحد الآبار بعمق ٨ أمتار في المنطقة وقد فارق الحياة، وبدورها عملت فرق الإسعاف على إخلائه إلى المستشفى.

 وأوضحت: إن بلاغًا ورد إلى غرفة العمليات والسيطرة، يوم أمس، يفيد بفقدان شخص في منطقة النعيمة.

وأكدت أنه على الفور تحركت كوادر مديرية دفاع مدني شرق إربد وفريق البحث والإنقاذ، وبإسناد من مديرية دفاع مدني عجلون، والشرطة، بدأت عملية البحث عن الشخص المفقود والبالغ من العمر (٥٠) عامًا.

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الأردن مديرية الأمن العام تصوير حراري

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