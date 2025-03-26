إزالة فورية لمخالفة بناء بالشارع الحربي بدمياط

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة سمير عتريس، إزالة فورية لمخالفة بناء بأحد العقارات الواقعة بمنطقة الشارع الحربي، في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة المتابعة المستمرة والتصدي الفوري لمخالفات البناء.

حملات مكثفة علي مخالفات البناء

تفاصيل المخالفة والإجراء المتخذ

وتمثلت المخالفة في إقامة شدة خشبية وحوائط حديثة على مساحة تُقدر بحوالي 250 مترًا، دون الحصول على التراخيص القانونية، وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا لقوانين البناء والتنظيم. وعلى الفور، تم تنفيذ الإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

حملات مكثفة لمنع أي مخالفات بنائية

وأكد رئيس الوحدة المحلية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي لرصد أي مخالفات بنائية منذ بدايتها، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الحاسمة لمنع أي تعديات على الأراضي أو البناء العشوائي داخل نطاق المركز والمدينة.

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