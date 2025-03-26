محافظ الأقصر يتفقد المجمع الطبي الدولي (صور)

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مبني مجمع الأقصر الطبي الدولي بمدينة الأقصر، والتابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، عقب تشغيل قسم الطوارئ بالمجمع.

جولة محافظ الأقصر داخل مبنى المجمع الطبي

وتابع المحافظ خلال جولته بالمبنى أعمال التطوير التي تمت بمجمع الأقصر الطبي الدولي "مستشفى الأقصر الدولي سابقًا"، وقسم الطوارئ بالمجمع والمكون من الطابق الأرضي والمخصص للطوارئ وغرف الملاحظة وغرف العمليات الصغرى والطابق الأول والذي يتضمن غرف إقامة وحضانات والطابق الثاني والمتضمن أقسام عناية مركزة والطابق الثالث والذي يحتوي على أقسام العناية الحرجة وغرف زرع النخاع ووحدات مناظير وعلاج أورام وحروق.

واطلع المحافظ من الدكتور محمد شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر علي سير العمل بأقسام المجمع، كما استفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخدمات الطبية المقدمة، حيث أشادوا بالمستوى المتميز من الرعاية وحسن المعاملة.

وخلال الجولة، أكد المحافظ علي أهمية توفير الخدمات والرعاية الصحية لمواطني محافظة الأقصر بجودة عالمية، مشيرًا إلى أن المجمع تم تجهيزه على أعلى مستوى لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومطابقتها للمعايير العالمية، ولفت إلى أهمية أعمال التطوير التي تمت بالمجمع وضرورة الحفاظ عليها مشيرا إلى أن المجمع مجهز بالكامل لتلبية احتياجات المرضى بالمحافظة، وتم تنفيذه على أحدث الطرز العالمية استكمالًا لدور المؤسسات والمستشفيات الصحية بالمحافظة والنهوض بالقطاع الصحي.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، وهيئة الرعاية الصحية بقيادة الدكتور أحمد السبكي، مؤكدًا أن إسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية لتقديم خدمات علاجية مميزة من خلال صروح طبية ضخمة تم انشاؤها بتكلفة تقدر بالمليارات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين بالمحافظة ولتوفير خدمة طبية متميزة لأهالي الصعيد بشكل عام، وأهالي محافظة الأقصر بشكل خاص، باعتبارها أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بصعيد مصر.

رافق المحافظ في جولته بالمجمع، الدكتور محمد العقبي مدير المجمع الطبي، وحاتم جابر سكرتير عام مدينة الأقصر.

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