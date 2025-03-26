تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي بكفر الشيخ، تكثيف الرقابة على الأسواق «أبرز القرارات»

ترأس اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عددًا من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري، واللواء سامح العزب، مدير الإدارة العامة لمرور كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري عموم الإدارات، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة شؤون المجالس، وعدد من القيادات التنفيذية.

أبرز مناقشات وقرارات المجلس

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، عددًا من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحسين الخدمات في مختلف القطاعات والمجالات، بما يتوافق مع استراتيجيات الدولة لتعزيز التنمية المستدامة لأهالينا بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

قدم محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبناء المحافظة وأجهزتها والعاملين بها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده علينا جميعًا وعلى كفرالشيخ ومصر الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

كلف محافظ كفرالشيخ، جميع الجهات المعنية بالتكاتف لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مع الإزالة الفورية من المهد خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما شدد على ضرورة الرصد اليومي من خلال منظومة المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية المستمرة على مدار الساعة لمنع المخالفات على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حماية لحق الدولة والمواطن معًا.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية مراجعة الكتل السكنية والمتناثرات القريبة من الأحوزة العمرانية في مدن ومراكز المحافظة، والعمل عليها عبر المنظومة الإلكترونية للتصالح على مخالفات البناء، وذلك لضمان إنهاء جميع طلبات التصالح وتسهيل الإجراءات للمواطنين، مما يتيح لهم استكمال كافة إجراءات التصالح وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

ووجه محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن والقرى بتشكيل غرف عمليات للعمل على مدار الساعة والتنسيق مع الجهات المعنية، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية، ورفع جاهزية المستشفيات وأطقم الإسعاف للتعامل مع أي طوارئ، وتهيئة الساحات والطرق لاستقبال المصلين خلال صلاة العيد، وتحسين مستوى النظافة والإنارة العامة ضمن خطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات والخدمات المقدمة للمواطنين.

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