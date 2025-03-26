ندوة دينية بجامعة كفر الشيخ عن "فضل العشر الأواخر وليلة القدر"

نظمت إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، ندوة دينية بعنوان "فضل العشر الأواخر وليلة القدر" بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية أوقاف كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الانشطة الطلابية، وتنفيذ ومتابعة ايهاب جاد، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ان الهدف من تنظيم هذه الندوات هو حرص الجامعة الدائم علي تنفيذ الأنشطة الداعمة للتغير الايجابي لطلابها وتعزيز القيم والأخلاق الحميدة وإصلاح النفوس وتهذيبها حيث يعد شهر رمضان فرصة حقيقية لزيادة معدلات التغيير والتصحيح في حياة كل فرد، بل في حياة الأمة.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، الي أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز الوعي والثقافة الدينية لدى الشباب، وتشجيعهم على السلوك الطيب وأثر السيرة النبوية علي المجتمع الإسلامي لخلق جيل مثقف ملتزم بتعاليمه الدينية بما يسهم في بناء جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية الوطنية.

ومن جانبه، فقد أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلي أن هذه الندوة تأتى في إطار حرص الجامعة على تنوع الأنشطة التثقيفية والدينية التي تساهم في صقل مهارات الطلاب ثقافيًا وأخلاقيًا واستثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف الأنشطة، وكذلك الإجابة عن تساؤلات الطلاب.

وحاضر الندوة الدكتور عبد القادر سليم مدير الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، تناول خلالها فضل العشر الأواخر وفضل ليلة القدر مبينا ان شهر رمضان هو شهر التغيير والسمو الروحي، من حيث اختلافه عن باقي الشهور، وكيف يتصرف الإنسان مع ذاته، ومجتمعه، هذا الشهر المختلف عن باقي الشهور بروحانيته، وبأجوائه المباركة التي تنقل الإنسان من عالم الطين إلى عالم السمو والارتقاء الروحي، فمعلوم أن التغيير هو الانتقال من وضع إلى آخر، والتغيير نوعان؛ تغيير إيجابي يسمو بالإنسان ويحوله من ذات غير فعالة وغير منتجة، تعشق الكسل والخمول إلى ذات فعالة، تؤمن بالتغيير وتتحدى العقبات وتعمل على تطوير نفسها، أما النوع الثاني؛ هو التغيير السلبي، أي الانتقال من وضع سيئ إلى وضع أسوأ منه، وفي نهاية اللقاء وجه الطلبة العديد من التساؤلات المختلفة التي تحتاج إلى التوضيح وأجاب المحاضرون عليها.

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