محافظ الغربية يكرم 130 حافظًا لكتاب الله

كرّم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، 130 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم، في ختام مسابقة “أهل القرآن”، التي نظمتها قناة الدلتا للعام الخامس عشر على التوالي، تحت رعاية ودعم محافظة الغربية.

وأقيم الحفل بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، محمد البرماوي، رئيس قناة الدلتا، وفضيلة الشيخ نوح العيسوي، وكيل مديرية الأوقاف بـ الغربية، وأعضاء لجنة التحكيم، وسط أجواء احتفالية مبهرة تعكس عظمة القرآن الكريم وأثره في بناء الأجيال.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيديو توضيحي للفائزين في المسابقة، ثم ابتهالات دينية.



وخلال كلمته، وجه محافظ الغربية حديثه للفائزين، قائلًا: “أنتم نور يمشي على الأرض، وتاج على رؤوس أولياء أموركم.. فهنيئًا لكم شرف حفظ القرآن، وهنيئًا لآبائكم هذا الفضل العظيم.” وأكد أن العبرة ليست فقط في حفظ كتاب الله، وإنما في تدبره والعمل به، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم هو أعظم وسيلة لبناء الإنسان، فهو يعلمه الأخلاق الحميدة وقيم التسامح والتراحم، ويجعله قادرًا على التحدي والمشاركة في نهضة الوطن.

كما حرص محافظ الغربية على توجيه الشكر لأولياء الأمور، الذين حرصوا على تنشئة أبنائهم على حب كتاب الله، مؤكدًا أن دعمهم المستمر كان السبب الرئيسي في وصولهم إلى هذا المستوى المتميز. وأشاد بجهود مديرية الأوقاف، وقناة الدلتا، في تنظيم المسابقة ورعاية حفظة القرآن.

كما هنأ الحاضرين بمناسبة ليلة القدر وقرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لمصر مزيدًا من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا ببناء الإنسان، مشددًا على أن القرآن هو الأساس في بناء شخصية قوية ونافعة للمجتمع.

ومن جانبه، أشاد رئيس قناة الدلتا بدعم محافظ الغربية للمسابقة على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن رعايته المستمرة هي السبب في نجاحها وانتشارها.

كما أشار الشيخ نوح العيسوي إلى فضل حفظ القرآن الكريم، مؤكدًا أن حافظ القرآن يشفع لأهله يوم القيامة ويدخلهم الجنة، داعيًا الشباب إلى التمسك بالقرآن والعمل به في حياتهم.

وفي ختام الحفل، قام المحافظ بتسليم شهادات التقدير والجوائز المالية للفائزين، وفق المستويات الأربعة للمسابقة.

واختتم الحفل وسط فرحة غامرة من الطلاب وأسرهم، الذين عبروا عن امتنانهم لهذا التكريم، مؤكدين أن هذه اللحظات ستظل محفورة في ذاكرتهم، وستكون دافعًا لهم لمواصلة مسيرتهم في حفظ وتدبر كتاب الله، سائلين المولى أن يجعلهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.

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