محافظ الغربية: نعمل على إحياء الطابع التراثي بالمحافظة

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، ظهر اليوم بمكتبة بديوان عام المحافظة، وفدًا من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لبحث سبل التعاون المشترك لتطوير عدد من الميادين والمناطق ذات الطابع التراثي بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الهوية المعمارية والتراثية، والارتقاء بالمشهد الحضاري في مختلف مدن ومراكز الغربية، بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.

وخلال اللقاء، أكد محافظ الغربية أن المحافظة تسير وفق رؤية واضحة لتطوير المناطق التراثية والتاريخية، بما يتماشى مع خطط الدولة للحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة، مشددًا على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق التكامل في عمليات التطوير، والخروج بمشروعات تعكس الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.

وناقش اللقاء عددًا من الملفات المهمة، حيث تم استعراض مقترحات تطوير عدد من الميادين والشوارع الرئيسية في مدن الغربية، من خلال إعادة تخطيطها وفق معايير التنسيق الحضاري، مع الحفاظ على الطابع التاريخي للمباني التراثية، ورفع كفاءة البنية التحتية بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وسهولة الحركة للمواطنين.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بإبراز الهوية البصرية لمدنها، مشيرًا إلى أن التطوير لن يقتصر على الشكل الجمالي فقط، بل يمتد ليشمل تحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة المرافق، وتعزيز المساحات الخضراء، بما يضمن بيئة حضارية متكاملة.

وفي ختام اللقاء، أشاد وفد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالدعم الكبير الذي يوليه محافظ الغربية لملف التطوير الحضاري، مؤكدين أن هناك تعاونًا مستمرًا بين الجهاز والمحافظة لضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير، وبما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق تنمية حضرية مستدامة.

كما أكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تنفيذ هذه المشروعات على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن المواطن سيشعر بنتائج ملموسة لهذه الجهود خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم الإعلان عن الخطوات التنفيذية لعدد من مشروعات التطوير قريبًا، في إطار خطة شاملة للارتقاء بالمظهر العام لمحافظة الغربية.

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