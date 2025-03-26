الأربعاء 26 مارس 2025
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خارج الحدود

تفاصيل المباحثات الهاتفية بين وزير الخارجية ونظيره القطري بشأن غزة

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره القطرى، فيتو

جرى اتصال هاتفي اليوم بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة.

تثبيت وقف إطلاق النار

جاء الاتصال في إطار التواصل الدوري بين البلدين الشقيقين بهدف متابعة الجهود المصرية القطرية الدؤوبة والصادقة للعمل علي تثبيت وقف إطلاق النار والعودة لاتفاق ١٩ يناير وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، وبما يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسري ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى قطاع غزة، فضلًا عن استمرار الجهود المشتركة للتنسيق مع الجانب الأمريكي اتصالًا بجهود الوساطة.

تهيئة الظروف لإعادة الإعمار

كما تبادل الوزير عبد العاطي الرؤى مع نظيره القطري حول سبل تهيئة الظروف لإعادة الإعمار فى غزة، ونجاح مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.

مصر وقطر يعملان على خفض التصعيد في المنطقة

وتوافق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين مصر وقطر للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، وتجنيب الإقليم الانزلاق إلى مزيد من التوترات، وضرورة العمل المشترك بين الجانبين للتوصل لتسوية سياسية تضمن إرساء الاستقرار في المنطقة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للصراع.

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بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة قطر تثبيت وقف إطلاق النار الجهود المصرية القطرية غزة

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