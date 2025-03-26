الكشف على 566 حالة بقافلة طبية بالطود في الأقصر

أعلن الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة في الأقصر ختام أعمال القافلة العلاجية المقامة بمركز شباب الزهراء بنجع الوحدة بإدارة الطود بالكشف على 566 حالة فى التخصصات الطبية المختلفة.

القوافل الطبية في الأقصر

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بتكثيف أعمال القوافل الطبية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين، والتي نفذت أعمالها على مدار يومين متتاليين.

وأشار إلى أن القوافل الطبية العلاجية تنفذ ضمن خطة المنظومة الصحية التي تعتمد علي انتقال الخدمة الطبية للقرى والمناطق المحرومة بشكل أسبوعي بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

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