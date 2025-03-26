مياه الأقصر: حملة تطهير لشبكات الصرف بمنطقتي شعيب والتليفزيون (صور)

وجه اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر تعليماته للمهندس محمد فوزى نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التشغيل والصرف الصحى، على كل من إدارة الأقصر وفرق الطوارئ وتطهير شبكات الصرف الصحي ببدء العمل لحملة تطهير للمطابق وشبكات الصرف الصحي بالأقصر.

تطهير بالوعات الصرف الصحي في الأقصر قبل عيد الفطر

وانطلقت اليوم حملات التطهير حيث بداية من بمنطقة شعيب وشارع التلفزيون بالتطهير والتسليك لشبكات الصرف الصحي بالمنطقة، وذلك حرصًا على عمل شبكات الصرف الصحي بشكل جيد وعدم حدوث إنسداد بالشبكات قبل عيد الفطر المبارك.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن رفع درجة الاستعداد داخل غرفة عمليات الخط الساخن 125 على مدار اليوم خلال 24 ساعة، واتخاذ عدة إجراءات في إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك 2025.

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