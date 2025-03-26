ضبط ربع طن لحوم مذبوحة خارج المجزر وأسماك مجهولة المصدر بكفر الشيخ

قال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، أنه قد تابع جهود مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية، في حملة تفتيشية على محلات بيع اللحوم والأسماك والسوبر ماركت والثلاجات بنطاق المحافظة، تحت إشراف الدكتور فتحي عبدالعال، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط 120 كجم أسماك مملحة بدون بيانات، و84 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومي، و25 كجم لحوم مفرومة مجهولة المصدر، و7 كجم أسماك مجمدة ورنجة بدون بيانات، وتم تحرير 11 محضرًا بالمخالفات والعرض على النيابة العامة.

و‏أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على والأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة المواطنين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكلف محافظ كفرالشيخ، كافة الأجهزة المعنية ورؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة بضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن «114»‏.

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