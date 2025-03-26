تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم ود. محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني.

الأوضاع الخطيرة فى قطاع غزة

وشهد الاتصال بين الجانبين تبادلًا للرؤى والتقديرات حول الأوضاع الخطيرة فى قطاع غزة والضفة الغربية فى ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وما يواجهه الشعب الفلسطيني من جرائم.

التوصل لتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار

واستعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر من أجل التوصل لتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار.

التأييد للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة

ومن جانبه، حرص رئيس الوزراء الفلسطيني على الإعراب عن تقديره للجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن، وتطلعه لأن تسفر عن تهيئة الظروف لعقد مؤتمر القاهرة لاعادة إعمار غزة في إطار الجهود الرامية لحشد التمويل والتأييد للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة.

وتم الاتفاق علي استمرار التواصل في اطار الاعداد الجيد لمؤتمر القاهرة للتعافي المبكر ولاعادة الاعمار في قطاع غزة وتثبيت الفلسطيينين علي ارضهم.

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