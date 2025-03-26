الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني

اتصال بين وزير الخارجية
اتصال بين وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني، فيتو

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم ود. محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني.

 الأوضاع الخطيرة فى قطاع غزة 

وشهد الاتصال بين الجانبين تبادلًا للرؤى والتقديرات حول الأوضاع الخطيرة فى قطاع غزة والضفة الغربية فى ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وما يواجهه الشعب الفلسطيني من جرائم.

التوصل لتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار

واستعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر من أجل التوصل لتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار

التأييد للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة

ومن جانبه، حرص رئيس الوزراء الفلسطيني على الإعراب عن تقديره للجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن، وتطلعه لأن تسفر عن تهيئة الظروف لعقد مؤتمر القاهرة لاعادة إعمار غزة في إطار الجهود الرامية لحشد التمويل والتأييد للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة. 

وتم الاتفاق علي استمرار التواصل في اطار الاعداد الجيد لمؤتمر القاهرة للتعافي المبكر ولاعادة الاعمار في قطاع غزة وتثبيت الفلسطيينين علي ارضهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشعب الفلسطيني وزير الخارجية الفلسطيني بدر عبد العاطي غزة والضفة الغربية وقف اطلاق النار تثبيت الفلسطيينين علي ارضهم

مواد متعلقة

وزير الخارجية يبحث مع أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية تطورات الأوضاع في الضفة الغربية

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البلغاري سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية

عبد العاطى يشارك افتراضيًا في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقى

الأكثر قراءة

اللجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي في أزمة مباراة القمة

رسالة طمأنة من السيسي إلى الشعب المصري

الإسكان تعلن تفاصيل طرح 400 ألف شقة جديدة غدًا

الأهلي يجهز بيانًا للرد على رفض اللجنة الأولمبية شكواه بشأن أزمة القمة

بعد إمامته للمصلين بالجامع الأزهر، محمد أحمد حسن قارئًا للقرآن الكريم في احتفالية ليلة القدر (فيديو)

السيسي: بالغ تقديري لفضيلة الإمام الأكبر وأتمنى له الشفاء

7 منتخبات تحجز تذكرة التأهل لكأس العالم 2026

بمناسبة ليلة القدر، كلمة هامة للرئيس السيسي إلى الأمة العربية والإسلامية

منوعات

المزيد

روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

قفزة في نسبة الحضور بمدارس أوزبكستان بعد تهديدات الاعتقال لأولياء الأمور

سحب 10 آلاف علبة كوكاكولا بسبب التلوث بالبلاستيك فى أمريكا

فاجعة تبكي الجزائريين، مات أبناؤها حرقا فألبست جثثهم ثياب العيد (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وعيار 18 وصل لهذا المستوى

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 26-3-2025

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن وصية رسول الله لسيدنا أبي ذر الغفاري (فيديو)

سر تعظيم آخر ليلة جمعة وترية في رمضان، علي جمعة يكشف موعد ليلة القدر

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في "الفراض" آخر معاركه

المزيد
الجريدة الرسمية