المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالقناة يُعلن خطة التأمين الطبي بعيد الفطر

أعلن الأستاذ الدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة قناة السويس، عن الانتهاء من وضع خطة متكاملة للتأمين الطبي خلال عيد الفطر المبارك، بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية خلال فترة العيد.

ملامح الخطة الطبية

وقال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات الجامعية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، تجهيز أقسام الطوارئ بأطقم طبية متكاملة تعمل على مدار الساعة.

بالإضافة إلى التأكد من توفير المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية جميع الاحتياجات.

وكذا تعزيز إجراءات مكافحة العدوى والسلامة لضمان بيئة علاجية آمنة.

رسالة طمأنة من المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس

ووجه المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس رسالة طمأنة للمواطنين قائلا نحن على أتم الاستعداد لضمان راحة وسلامة الجميع خلال عطلة العيد، فرقنا الطبية في خدمة المرضى على مدار الساعة، وهدفنا تقديم رعاية صحية متميزة بكل كفاءة واحترافية.



ومن جهة أخرى كان قد أشاد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بجهود جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن التزامهم المستمر بتقديم خدمات طبية متميزة كان له دور كبير في تحقيق إنجازات متتالية تعزز من مكانة الجامعة في المجال الصحي.

تقديم التهنئة لأسرة المستشفيات الجامعية

وتقدم رئيس جامعة قناة السويس، بخالص التهنئة إلى الدكتور نادر النمر، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، لما بذلاه من جهود كبيرة في تطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية، والتي أسهمت في تحقيق العديد من النجاحات والاعتمادات التي تعكس مستوى التميز الطبي داخل الجامعة.

تقديم التهنئة لفريق طب الأسرة

كما هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس فريق العمل بمركز طب الأسرة الرئيسي بالجامعة بمناسبة حصول المركز على الاعتماد المبدئي وفق معايير الجودة الوطنية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار" (GAHAR)، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة، وتعزيز دورها في تقديم خدمات الرعاية الأولية وفق معايير عالمية.

انضمام مستشفيات جامعة قناة السويس لمنظومة التأمين

وأكد رئيس الجامعة أن مستشفيات جامعة قناة السويس كانت الأولى على مستوى المستشفيات الجامعية في مصر التي انضمت إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ما يعكس دورها الريادي في تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين بجودة عالية، وفق أحدث النظم الصحية المعتمدة.

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