محافظ أسيوط يستكمل جولاته بالمراكز التكنولوجية لتسيير إجراءات التقنين|صور

استكمل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط جولاته الميدانية للمراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة للقاء المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح أو استكمال إجراءات للتقنين لتذليل أية عقبات تواجههم وتقديم كافة التسهيلات لهم للانتهاء من ملفاتهم وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط، ويسري كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

محافظ أسيوط يتفقد التكنولوجي بالوحدة المحلية لحي شرق

حيث تفقد المحافظ، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط بمجمع المصالح وتابع سير العمل وحرص على التأكد من تقديم الخدمات على أعلى مستوى وتذليل المعوقات، واطلع على الموقف الحالي في تلقي طلبات التصالح واستكمال طلبات التقنين والتقى عددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم فيما يخص بعض الإجراءات في ملفي التقنين والتصالح وقام بالرد على استفساراتهم وتسهيل كافة الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجههم.

وكلف أبو النصر رئيس الحي بالمتابعة المستمرة لمعدلات الأداء ونسب الإنجاز ودفع وتيرة العمل لسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم وحل كافة مشاكلهم وتقديم الحلول الفورية للانتهاء من إجراءات ملفات التقنين والتصالح من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية المختصة.

التصالح لسرعة تقنين أوضاع المخالفين

وأوضح محافظ أسيوط أن ملفي التقنين والتصالح على رأس الأولويات وهناك جهود كبيرة تُبذل فيه ويتواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين وذلك لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل فترة زمنية لافتًا إلى تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتقنين والتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية والتي ستعود بالنفع على المواطن.

كان محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ وضع جدول للمرور اليومي على كافة المراكز التكنولوجية بجميع مراكز وأحياء المحافظة ولقاء المواطنين بهذه المراكز للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم فيما يخص إجراءات التقنين والتصالح لتذليل أية عقبات تواجههم وتسهيل وتيسير كافة الإجراءات لهم.

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