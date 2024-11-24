تحرير 630 محضر تمويني في حملة بأسيوط

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم تحرير 630 محضر تمويني وضبط 1200 كيلو سكر والتصرف في كمية تزيد عن 92 ألف لتر سولار وبنزين 80 وذلك خلال عدة حملات تموينية بالأسواق والمخابز والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز على مدار 4 أيام بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية (التموين - الوحدات المحلية - مباحث التموين - جهاز حماية المستهلك - الأجهزة الرقابية).

تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمحاربة الاحتكار

وشدد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع بعض التجار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

تحرير 630 محضر تمويني للمخابز البلدية والأسواق

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارتها الخارجية بالمراكز والأحياء وذلك في إطار تشديد الرقابة علي جميع المنشآت التموينية والرقابة علي الأسواق وضبط التلاعب في الأسعار وأسفرت الحملات على مدار 4 أيام على تحرير 630 محضر تمويني للمخابز البلدية والأسواق منهم 133 محضر في مجال الأسواق.

ضبط مخزن بمركز الفتح بداخله 13 ألف قطعة أدوات كهربائية مقلدة

حيث تم ضبط مخزن بمركز الفتح بداخله 13 ألف قطعة أدوات كهربائية مقلدة لعلامات تجارية شهرية كما تم ضبط إحدى محطات الوقود بمركز أبوتيج لتصرفها في كمية 8 ألاف وخمسمائة لتر سولار و6 آلاف لتر بنزين 80 فضلًا عن ضبط 600 باكو شاي بمركز منفلوط مغشوش ومخلوط بنشارة خشب وضبط 75 كيلو لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و40 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة وضبط كميات من السلع الغذائية داخل مخزن غير مرخص.

ضبط تاجر تمويني قام بالتصرف فى 1200 كيلو سكر

وضبط محطة وقود بمركز أبنوب قامت بتجميع 77 ألف لتر سولار بدون وجه حق علاوة على ضبط 29 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مخزن قبل بيعها بالسوق السوداء وضبط تاجر تموينى قام بالتصرف فى 1200 كيلو سكر وتحرير 4 محاضر غش تجاري سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي و687 زجاجة زيت و11 شيكارة دقيق بلدي مدعم ومحضر عدم انتظام سجل 21 بترول و17 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر المحدد و9 محاضر لمشروع جمعيتي و3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية و5 محاضر مزاولة منشأة بدون ترخيص و62 محضر عدم الإعلان عن الأسعار و19 محضر عدم حمل شهادة صحية بالإضافة إلى تحرير 497 محضر في مجال المخابز البلدية ما بين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تيليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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