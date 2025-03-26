أغانى وداع رمضان تتحدى الزمان.. والله لسة بدري يا شهر الصيام وتم البدر بدري أشهرها.. وهكذا غنى رشدي وقنديل وكارم

كما ارتبط شهر رمضان الكريم باحتفال استقباله مثل أغانى رمضان وحوى ياوحوى، رمضان جانا أيضا ارتبط رمضان بأغانى وداعه التى تأسف على مرور أيامه ولياليه التى عاشت اكثر من نصف قرن، فغنت شريفة فاضل أغنية من اشهر ما قدم فى وداع شهر رمضان “تم البدر بدري والايام بتجرى، والله لسة بدرى ياشهر الصيام، الى جانب عدد كبير من اغانى الوداع”.



وتضمن التراث الشعبى أغاني رمضان التي يغنيها الأطفال فى نهاية رمضان منها اغنية قديمة تقول: إدونا العادة..لبده وزيادة / الفانوس طقطق.. والعيال ناموا / ناموا ما ناموا..بعدها صاموا / وإدونا العادة ..لبدة وزيادة.

اشهر اغانى وداع رمضان



وكانت اغنية " والله لسة بدرى ياشهر الصيام من أشهر أغانى رمضان تعبيرا عن الحسرة لقرب انتهاء أفضل شهر في العام، كتبها عبد الفتاح مصطفى منذ أكثر من ستين عاما ومازالت تغنى إلى اليوم إعلانا عن قرب انتهاء ليالى الشهر الكريم، قدم الأغنية الى الاذاعة واختار وجدى الحكيم وكان رئيسا للجنة الموسيقى بالإذاعة فاختار الملحن عبد العظيم محمد لتلحينها فجعل من الوداع بهجة وفرحة بصوت المطربة شريفة فاضل عام 1962.

الفنانة شريفة فاضل



وتقول كلمات أغنية "تم البدر بدرى": حيانا هلالك..ردينا التحية.. سهانا جمالك..بالطلعة البهية / بفرحة سلامك..ولا وداع صيامك / ياضيف وقته غالى..وخطوة عزيزة.. حبك حب عالى..فى الروح والغريزة / ايامك قليلة..والغيبة طويلة..ع الصبر الجميل..لسة بدرى حبة..يتملا الاحبة / والله لسة بدرى والله ياشهر الصيام / بتحلف يتيمك ما تلمع دموعه..وتسره بقدومك وتنور شموعه / وتسيب يوم وداعك..فوف الارض عيد / ياهالل بفرحة.. ومفارق بفرحة.

الفنان محمد رشدى واغنية رمضانية وحيدة

وكذلك أغنية " يابركة رمضان خليكى بالدار " كتبها محمد الشهاوى ولحنها حسين فوزى التى قدمها بصوته المطرب الشعبى محمد رشدى، تقول كلماتها: يابركة رمضان خليكى بالدار.. يابركة رمضان إملى دارنا عمار.. يابركة رمضان خليكى من العام للعام عايشة معانا.. احنا قلوبنا بتسعد بيكى.. وانت الهدى لنفوس حيرانة.. جايبة الخير دايما وياكى.. والدنيا بتسعد بلقاكى”.

كارم محمود يودع رمضان

كما غنى كارم محمود عام 1957 بالإذاعة أغنية "وداع رمضان".. يقول فيها: “لا أوحش الرحمن منك قلوبنا.. لا أوحش الرحمن منك قلوبنا.. ياعين جودى بالدموع.. وودعى شهر الصيام.

عبد الفتاح مصطفى كتب اغانى استقبال ووداع رمضان



ومن كلمات عبد السلام أمين وألحان محمد حلمى أمين غنت شادية “الله الله الله.. ياحليلة ياشهر الهنا.. نجمة جمعنا ذوقوها الليلة.. واولادنا عملوا فى بلد هليلة.. وكل بيت اتلموا فيه خللانا.. واتلمت العيلة وعيلة العيلة.. واولاد حارتنا ربنا يحرسهم.. مزقططين مولعين فوانيسهم.. رمضان ياشهر الخير.. يانور ربانى.. وكل يوم يزيد إيمانى.. ودى لياليك الجميلة بتجرى.. بعودة ياشهر الأمانى”.

كارم محمود غنى اكثر من اغنية رمضانية



وللمطرب محمد قنديل أيضا أغنية شهيرة عن الخوف من قرب انتهاء الشهر الكريم ووداعه في نفس الوقت وهى أغنية " والله بعودة يا رمضان" كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان جمال سلامة، التى لحنها بتكليف من رئيسة التليفزيون همت مصطفى ليغنيها محمد قنديل فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

محمد طه يودع رمضان

كما قدم المطرب الشعبى محمد طه أغنية فى وداع رمضان عام 1962 يقول فيها: “رمضان مروح وجايب لنا عيده.. وعودة ياليالى الهنا.. نور النبى يعيده.. وتعود علينا وعليكم.. بخير ولا يخلف مواعيدها.



وفي مجلة الإذاعة عام 1992 يرجع الإذاعى الراحل وجدي الحكيم سر نجاح أغانى استقبال ووداع رمضان أنه يتم اختيارها بعناية وتمر بمراحل منظمة حتى تخرج إلى النور وهذا هو سر بقاء أغنيات رمضان القديمة، يبدأ اختيار الأغنية بتقديم كلماتها إلى لجنة النصوص بالإذاعة التي كان شاعر الشباب احمد رامى أمينا عاما له وعضوية امير الشعراء احمد شوقى، الشعراء محمود حسن إسماعيل، صالح جودت، صلاح عبد الصبور، عزيز اباظة، طاهر أبو فاشا، عبد الفتاح مصطفى.

الملحن حلمى بكر

وفى تعليق للملحن حلمى بكر على الأجيال الجديدة من المطربين التى تعجز عن تقديم أغانى لرمضان بروعة رمضان جانا، والله لسة بدرى ياشهر الصيام، فقال: ان الأغانى الموسمية القديمة وهى التى ما زالت متربعة على الساحة بلا منازع لأن المطربين الجدد يريدون تقديم أغانيهم على مقاس الموضة ولا ينظرون الى الحالة التى تحيط بطبيعة الاغانى ولا بقدسية الشهر الكريم الذى نحياه وكأنهم يعتبرون الاغنية تقضية واجب او سبوبة دون ان يؤمنوا بأهميتها،

حنين الى الماضى دائما

واضاف بكر أن الإنسان بطبعه يحن للماضى، ويميل لكل ما يذكره به لذلك نحن مرتبطون بأغانى رمضان قد تغنى بها مطربون وشيوخ منذ أكثر من 70 عاما، ونرى أن ما ينتج حاليا دون المستوى، ولكن وفق الطبيعة البشرية، ما نراه جديدًا اليوم ففى الغد البعيد سيصبح من ذكريات الماضى الجميل بالنسبة لنا.

الزمن يضفى قيمة على الاشياء الجميلة

الناقدة الفنية ماجدة خير الله، من جانبها أكدت أن سبب بقاء هذه الأغنيات بيننا حتى هذه اللحظة هو الاهتمام الكبير بالكلمة واللحن، فصانعو وصانعات تلك الأغنيات لم يسعوا لمجرد عمل أغنية لرمضان تستمر لوقتهم فقط، ولكن كي تعيش إلى الأبد، ولأن الزمن يضفي على الأشياء الجميلة والقيمة من حولنا المزيد من الجمال والقيمة مع مرور الوقت، مثل القطع الفنية مع الوقت تتزايد قيمتها، ورغم ذلك لم يعرف الكثير من أبناء الجيل الحالي شيئا عن هؤلاء المطربية ضاربة المثل بالمطربة شريفة فاضل، التي لا يعلم الشباب عنها شيئا، لكنهم على علم تام بأغنية "والله لسه بدري يا شهر الصيام".



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