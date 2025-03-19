فؤاد المهندس في رمضان.. قدم مع صباح وشويكار أغاني ناجحة.. الفوازير استمرت 10 سنوات بمشاركة مشاهير النجوم.. وتفاصيل خلاف مع مدبولي انتهى بالصلح

فؤاد المهندس، في عالم الفن والترفيه، تبقى بعض الأعمال خالدة في ذاكرة الجمهور، تحمل بين طياتها ذكريات وأيامًا لا تُنسى. ومن بين هذه الأعمال، يأتي دويتو "الراجل ده هيجنني" الذي قدمه الفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس مع المطربة اللبنانية المصرية صباح، ليكون علامة فارقة في تاريخ الفن الرمضاني.

"الراجل ده هيجنني".. دويتو رمضاني خالد

قبل 63 عامًا، وتحديدًا في نهاية عام 1962، أذيعت أغنية "الراجل ده هيجنني" لأول مرة، لتحقق نجاحًا كبيرًا وتصبح واحدة من أشهر الأغاني التي ارتبطت بشهر رمضان. الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر حسين السيد ولحنها الموسيقار محمد الموجي، تحمل في طياتها دعوة إلى الاعتدال وعدم الإسراف في الطعام خلال الشهر الكريم.

كلمات الأغنية التي تقول: “الراجل ده هيجنني هيجنني، طير مفاتيح عقلي مني هيجنني.. ييجي رمضان.. وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد”، تلقى ردًا كوميديًا من فؤاد المهندس: “يا أخواتي أنا صايم وراجل شقيان ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان دي مصيبة إيه دي”.

صباح وفؤاد المهندس فى الراجل ده هيجننى

قصة أغنية "الراجل ده هيجنني"

وتعود قصة الأغنية إلى لقاء جمع بين صباح والشاعر حسين السيد في منزل الفنان الراحل فريد الأطرش. قدم السيد لصباح كلمات الأغنية التي تحكي عن مشكلة الأزواج في رمضان حول نوعية الطعام على الإفطار. أعجبت صباح بالفكرة واتفقت مع محمد الموجي لتلحينها، واختارت فؤاد المهندس ليشاركها الغناء.

فؤاد المهندس









فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولى ومشوار فني طويل

وتم تصوير الأغنية في "اسكتش" غنائي كوميدي من إخراج محمد سالم، وعُرض على شاشة التليفزيون المصري عام 1963. لاقى العمل نجاحًا كبيرًا، وتم عرضه لاحقًا ضمن فيلم "القاهرة في الليل" الذي قام ببطولته المهندس وصباح. وفي عام 1967، أصبح عنوان الأغنية عنوانًا لفيلم من بطولة فؤاد المهندس وشويكار، والذي أخرجه عيسى كرامة.

شويكار تحاول تقليد نجاح أغنية "الراجل ده هيجنني"

شعرت الفنانة شويكار، زوجة فؤاد المهندس آنذاك، بالغيرة من نجاح الأغنية مع صباح، فقررت أن تعيد التجربة مع زوجها بأغنية رمضانية أخرى بعنوان "الصيام مش كده" من كلمات حسين السيد وألحان حلمي بكر.

لم يتوقف إبداع فؤاد المهندس عند الأغاني الرمضانية، بل قدم أيضًا فوازير "عمو فؤاد" التي أصبحت علامة مميزة لشهر رمضان. بدأ أول موسم للفوازير بعنوان "عمو فؤاد رايح يصطاد" في بداية الثمانينيات، حيث كان يقدم في كل حلقة فزورة عن حيوان، والمطلوب معرفة اسمه.

وحققت الفوازير نجاحًا كبيرًا، وجعلت الكبار والصغار ينتظرونها بشغف كل يوم. توالت الفوازير في السنوات التالية بعناوين مختلفة مثل "عمو فؤاد إدانا ميعاد"، "عمو فؤاد بيلف بلاد"، و"عمو فؤاد راجع ياولاد"، وغيرها.

خلاف مع عبد المنعم مدبولي بسبب فوازير عمو فؤاد

وتسببت فوازير "عمو فؤاد" في حدوث خلاف بين فؤاد المهندس وصديقه المقرب عبد المنعم مدبولي، بعد أن قرر التليفزيون استبدال المهندس بمدبولي في تقديم الفوازير تحت عنوان "بابا عبده". استمر الخصام بينهما لسنوات، قبل أن يتصالحا لاحقًا.

وترك فؤاد المهندس إرثًا فنيًّا كبيرًا، من المسرح إلى السينما والتليفزيون. إلى جانب "عمو فؤاد"، قدم أعمالًا ناجحة مثل مسرحية "سك على بناتك" ومسلسل "عيون" و"أزواج لكن غرباء".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.