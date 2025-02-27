أغاني رمضان، الجمهور ينتظر فرحة رمضان باستقبال أغانيه

قدم العديد من نجوم الزمن الجميل بعض الأغاني الرمضانية التي ينتظرها الجمهور من عام لآخر، وتعتبر هذه الأغاني مصدر البهجة والسرور للجمهور.

ولكل أغنية قصة وحكاية قيل خروجها للجمهور ونستعرض هلال هل التقرير بعض تفاصيل أغاني الزمن الجميل للشهر الكريم.

"رمضان جانا" بـ 6 جنيهات

وحصل المطرب محمد عبد المطلب مقابل "رمضان جانا" على 6 جنيهات فقط.

وقد حققت الأغنية نجاحًا باهرًا؛ ما دفعه إلى القول: "لو أخدت جنيهًا واحدًا على كل مرة تذاع فيها هذه الأغنية لأصبحت مليونيرًا".

ومن أشهر من غنى لشهر الصوم؛ سهام توفيق وصفاء لطفي وسناء الباروني، وهن عضوات فرقة "الثلاثي المرح"، واللائي غنين أيقونة رمضان الشهيرة "أهو جه يا ولاد"، وقد تقاضين من الإذاعة المصرية 140 جنيهًا.

"سبحة رمضان" و"افرحوا يا بنات"

كما قدمن أيضًا "سبحة رمضان"، و"افرحوا يا بنات".

أما درة الإذاعة المصرية، فهو الشيخ سيد النقشبندي، صاحب الابتهال الأجمل والأشهر "مولاي"، والذي غناه قيثارة السماء، عام 1972، بتوصية من الرئيس أنور السادات، رحمه الله، من ألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي.

وكثيرون من نجوم الزمن الجميل، شاركوا في الاحتفال بالشهر الكريم بأغانٍ لم يتقاضوا عليها أجرًا، مثل محمد فوزي، بأغنية "هاتوا الفوانيس"، وعبد العزيز محمود بأغنية "مرحب شهر الصوم"، والمطربة شريفة فاضل، بأغنية "والله لسة بدري".

أغنية تراثية كلاسيكية

من خصوصيات المصريين فى رمضان أغنية "حالو يا حالو" وهي أغنية تراثية كلاسيكية هي إحدى أيقونات شهر رمضان الكريم منذ ما يزيد على ستين عاما، يتغنى بها الكبير والصغير على مر العصور، فهى تحمل معها بركات أيام الخير، وتحمل معانى كلماتها قدوم الشهر الكريم بالخير والبركات على جميع المسلمين، وقد ارتبطت هذه الاغنية بفانوس رمضان علامة الاحتفال بالشهر المبارك يحمله الأطفال مضاءَ، ويطوفون الشوارع ويتغنون به للتعبير عن سعادتهم.

تحية الجمهورية العربية المتحدة

وكلمات أغنية رمضان “حاللو يا حاللو” كتبها الشاعر محمد حلاوة تحية للجمهورية العربية المتحدة التي أعلنت يوم اعلان الوحدة مع سوريا عام 1958 بقيادة الرئيسين جمال عبد الناصر والرئيس السورى شكرى القوتلى، ولحنها الموسيقار محمد الموجى وكانت أول من غنتها الشحرورة صباح وغناها الكثيرين بعدها منهم شكوكو وآخر من غناها المطربة الإماراتية أحلام.

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