الأربعاء 26 مارس 2025
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سياسة

ضوابط الإعارة والترقية في قانون الخدمة المدنية

قانون الخدمة المدنية،
قانون الخدمة المدنية، فيتو

بدءًا من الإعارة للعمل بالداخل أو الخارج، مرورًا بآليات الترقية، وصولًا إلى تقويم الأداء المهني، جاء قانون الخدمة المدنية ليرسم ملامح جديدة لمسار الموظفين الحكوميين في محاولة لعمل نوع من التوازن بين مصلحة الموظف والدولة في وقت واحد. 

الإعارة الوظيفية في قانون الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية الجديد شروط الإعارة للموظفين سواء للعمل بالداخل أو الخارج. ووفقًا للمادة (35)، يُمكن بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف بشرط موافقته الكتابية، على أن تُحدد المدة بقرار رسمي.

أما إذا كان الموظف يشغل وظيفة قيادية، فإن فترة الإعارة تؤدي إلى إنهاء مدة شغله لها.

الأجر والتأمينات

يتحمل جهة العمل المُستعيرة الراتب بالكامل.

تُحتسب فترة الإعارة ضمن مدة الخدمة والتأمينات.

الترقية لا تتم إلا بعد العودة واستيفاء المدة البينية اللازمة للترقية.

الترقية في القانون

تُصدر السلطة المختصة قرار الترقية، وتُعتبر نافذة من تاريخ صدور القرار. يحصل الموظف على علاوة 2.5% من الأجر الوظيفي عند ترقيته، وفق المادة (31).

شروط تقويم أداء الموظفين

يتضمن نظامًا سنويًا يعتمد على تصنيفات متعددة مثل: ممتاز، كفء، متوسط، وضعيف. يجب أن يكون الأداء العادي هو الأساس في التقييم. تُحدد الضوابط لضمان الحيادية والدقة.

يمكن القول أن القانون يقدم إطارًا تنظيميًا يعكس توجهًا نحو الشفافية والانضباط، لكن تنفيذه يتطلب رقابة صارمة وتوضيحًا أوسع للموظفين لضمان حقوقهم.

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