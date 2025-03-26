الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 100 ألف خدمة طبية وعلاجية بمستشفيات جنوب سيناء

مستشفي طابا المركزي
مستشفي طابا المركزي

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تحقيق طفرة كبيرة في الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي جنوب سيناء، مشيرًا إلى تقديم أكثر من 100 ألف خدمة طبية وعلاجية بمستشفيات الهيئة بالمحافظة منذ بداية عام 2025 وحتى الآن.

توفير رعاية صحية متكاملة ورفع كفاءة الخدمات الطبية وفق أحدث المعايير العالمية

 

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتوفير رعاية صحية متكاملة ورفع كفاءة الخدمات الطبية وفق أحدث المعايير العالمية، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وأوضح السبكي أنه تم تشغيل مجمع الفيروز الطبي وأربع مستشفيات، وهي شرم الشيخ الدولي، طابا، سانت كاترين، رأس سدر، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل التوسع في تشغيل 8 مستشفيات بالمحافظة مع اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحقيق التكامل في الخدمات الطبية وتوفير رعاية صحية متقدمة تلبي احتياجات المواطنين.

المستشفيات التابعة للهيئة بجنوب سيناء قدمت أكثر من 7000 خدمة طوارئ

 

 

وأشار إلى أن المستشفيات التابعة للهيئة بجنوب سيناء قدمت أكثر من 7000 خدمة طوارئ، و17 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، و43 ألف فحص طبي ومعملي، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية متقدمة ومتخصصة، حيث شكلت 50% من العمليات المجراة عمليات كبرى وذات مهارة وطابع خاص، بما يعكس مستوى التجهيزات والتقنيات الحديثة التي تم توفيرها لدعم الخدمات العلاجية بالمحافظة.

وزير الصحة يبحث آليات التوسع في التصنيع الدوائي المحلي

الصحة تكشف موقف إعطاء الحقن داخل الصيدليات

وأكد السبكي أن التوسع في تقديم الخدمات الصحية بجنوب سيناء يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتنمية سيناء وتعزيز جودة الحياة لسكانها، ومؤكدًا أن الهيئة مستمرة في تطوير وتحديث منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، من خلال التوسع في الخدمات الطبية وتحقيق التكامل بين المستشفيات والمنشآت الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية بمعايير جودة عالمية، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التغطية الصحية الشاملة الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية تطوير المنظومة الصحية جهود الدولة المصرية هيئة العامة للرعاية الصحية شرم الشيخ الدولي مشروع التامين الصحي الشامل مشروع التامين الصحي

مواد متعلقة

وزير الصحة يبحث آليات التوسع في التصنيع الدوائي المحلي

4 توصيات من الصحة لزيادة تركيز الأطفال الصائمين في رمضان

في اليوم العالمي للسل.. الصحة العالمية: يصيب شخصا كل 34 ثانية.. وفاة مريض كل 6 دقائق.. ولدينا 3 من كل 10 مصابين لا يتلقون العلاج

الأكثر قراءة

3664 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-3-2025

7 منتخبات تحجز تذكرة التأهل لكأس العالم 2026

بمناسبة ليلة القدر، كلمة هامة للرئيس السيسي إلى الأمة العربية والإسلامية

أخبار مصر: إنقاذ حلوان من حريق مدمر، تصريحات نارية لحسام حسن عن مصطفى محمد وعاشور، آخر تطورات فضيحة تسريب خطة ضرب الحوثيين

ترتيب تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بعد إنتهاء الجولة السادسة

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

السيسي يشهد اليوم احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة

نتائج الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026

منوعات

المزيد

قفزة في نسبة الحضور بمدارس أوزبكستان بعد تهديدات الاعتقال لأولياء الأمور

سحب 10 آلاف علبة كوكاكولا بسبب التلوث بالبلاستيك فى أمريكا

فاجعة تبكي الجزائريين، مات أبناؤها حرقا فألبست جثثهم ثياب العيد (صور)

أمريكا تشهد أكبر موجة تفش للحصبة خلال 10 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

3664 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 26-3-2025 ببداية التعاملات

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 25/3/2025

المزيد

انفوجراف

تصل لـ 16500 جنيه.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2025 (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، "فتح مكران" أول فتوحات المسلمين في جنوب آسيا

ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح مكانتها وأفضل الأعمال بها (فيديو)

حدث في 26 رمضان 532 هـ، مقتل الخليفة العباسي منصور بن المسترشد

المزيد
الجريدة الرسمية