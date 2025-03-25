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أخبار مصر

وزير الصحة يبحث آليات التوسع في التصنيع الدوائي المحلي

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

 عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع وفد إحدى شركات الأدوية، لبحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، والتصنيع الدوائي.

 

تعزيز الشراكات الثنائية التي تسهم في تحسين الخدمات الصحية

 قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بالدكتور أدريان ديلمار ديبورتيفو، والوفد المرافق له، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الثنائية التي تسهم في تحسين الخدمات الصحية، وتبادل الخبرات بين الجانبين.


أشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع ناقش مستجدات التعاون في برامج الصحة العامة، خاصةً ما يتعلق بضمان وصول اللقاحات إلى جميع المواطنين، وتوسيع نطاق حملات التحصين بالتعاون مع شركات الدواء بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية حول أهمية التطعيمات في الوقاية من الأمراض.


وتابع أن اللقاء تناول مقترح بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة  والشركة لدعم مبادرة "100 مليون صحة"، من خلال تعزيز جهود مكافحة مرض السكري، وتنظيم ورش عمل تعليمية تستهدف رفع المستوى العلمي للأطباء في مجال اقتصاديات الصحة المتعلقة بالأمصال.

 

تطوير تطبيق رقمي يتيح للأطباء متابعة مرضى السكري

 وأشار عبدالغفار إلى أن بروتوكول التعاون المزمع توقيعه يتضمن تنظيم حملات توعوية حول مرض السكري، إلى جانب مشروع تطوير تطبيق رقمي يتيح للأطباء متابعة مرضى السكري عن بُعد، ومراقبة استجابتهم للعلاج، مما يسهم في تحسين خيارات العلاج والجرعات المناسبة.


وفي إطار تعزيز الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الدوائية، بحث الطرفان سبل التعاون في مجال التصنيع المحلي، وشركات تصنيع الأدوية المصرية، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية، وخفض التكاليف، وضمان توفير إمدادات ثابتة من الأدوية الحيوية.

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حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية.

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