ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية بكأس العالم 2026 بعد مفاجأة الأرجنتين أمام البرازيل

تصفيات كأس العالم 2026، أسدل الستار على منافسات الجولة 14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بتفوق الأرجنتين على البرازيل بنتيجة 4-1 في لقاء السوبر كلاسيكو الذي أقيم على ملعب ماس مونومنتال، والتعادل سلبي بين أوروجواي وبوليفيا على ملعب إل ألتو، بينما تعادل كولومبيا وباراجواي بنتيجة 2-2 على ملعب متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز.

كما شهدت الجولة تعادلًا سلبيًّا بين تشيلي والإكوادور على ملعب خوليو مارتينيز برادانوس الوطني، في حين حققت فنزويلا فوزًا صعبًا على بيرو بهدف دون رد على ملعب مونومنتال دي ماتورين.

وكان منتخب الأرجنتين حسم تأهله رسميًّا إلى كأس العالم 2026، بصرف النظر عن نتيجته أمام البرازيل التي فاز فيها برباعية وذلك بعد تعادل منتخب أوروجواي مع منتخب بوليفيا بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية بعد الجولة 14:

1- الأرجنتين – 31 نقطة (تأهل رسميًّا)

2- الإكوادور – 23 نقطة

3- أوروجواي – 21 نقطة

4- البرازيل – 21 نقطة

5- باراجواي – 21 نقطة

6- كولومبيا – 20 نقطة

7- فنزويلا – 15 نقطة

8- بوليفيا – 14 نقطة

9- بيرو – 10 نقاط

10- تشيلي – 10 نقاط

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