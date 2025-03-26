مباراة البرازيل والأرجنتين، يستقبل ملعب "مونيمونتال"، مباراة منتخب البرازيل ونظيره الأرجنتيني، في الجولة الرابعة عشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأعلن دوريفال جونيور المدير الفني لـمنتخب البرازيل، تشكيل الفريق لمباراته، في إطار تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

بث مباشر، مباراة الأرجنتين ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026

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تشكيل البرازيل أمام الأرجنتين

حراسة المرمى: بنتو.

خط الدفاع: ويسلي، ماركينيوس، موريلو، جيليرمي أرانا.

خط الوسط: أندريه، جويلينتون، ماتيوس كونيا.

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، رافينها.

البدلاء: ويفرتون، لوكاس بيري، فانديرسون، بيرالدو، جواو جوميز، إيدرسون، جواو بيدرو، ليو أورتيز، أليكس ساندرو، إندريك، سافينيو، إيستافو.

تشكيل الأرجنتين أمام البرازيل

ومن جانبه أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تشكيلة بلاده أمام البرازيل، في مباراة السوبر كلاسيكو:

ويخوض سكالوني، مباراة السوبر كلاسيكو أمام البرازيل بتشكيل مكون من: إميليانو مارتينيز؛ ناهويل مولينا، كوتي روميرو، نيكولاس أوتاميندي، نيكولاس تاجليافيكو؛ رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر؛ تياجو ألمادا، جوليان ألفاريز.

ويغيب عن منتخب الأرجنتين، كل من ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز للإصابة، ونيكولاس جونزاليس للإيقاف.



منتخب الأرجنتين يتصدر التصفيات برصيد 28 نقطة، وقد حسم التأهل بالفعل إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد تعادل أوروجواي أمام بوليفيا مساء الثلاثاء.

في حين أن منتخب البرازيل لديه 21 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في التصفيات.

وسبق وحققت الأرجنتين فوزًا على البرازيل بهدف دون رد في مباراة الدور الأول من التصفيات على ملعب "ماراكانا".

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