مسلسل فهد البطل حلقة 23، كناريا تفقد جنينها ووالدها وولاء تنجح في إشعال الفتنة بين العوضي وزوجته

مسلسل فهد البطل ، شهدت الحلقة 23 من مسلسل فهد البطل للفنان أحمد العوضي أحداثا مشوقة، حيث تم نقل كناريا “ميرنا نور الدين” إلى المستشفى بعد تعرضها للضرب حتى فقدت جنينها، كما أنها دخلت في حالة صدمة بعد معرفتها بوفاة والدها “شوقي” الذى دهسته سيارة أثناء محاولته الهروب من فهد الذي وصل له لكي يسترجع حق شقيقته رواية التي تعرضت للاغتصاب بسببه على يد هشام.

وتتوالى الأحداث، وتنجح “ولاء” شقيقة كناريا في الوقيعة بينها وبين زوجها فهد، حيث أنها أخبرتها بأن فهد هو الذي قتل والدهما كما أنه يحبها هي،وتصدق “كناريا” كلام شقيقتها ولاء.

مسلسل فهد البطل حلقة 22 ، وكانت الحلقة 22 من مسلسل فهد البطل شهدت الكثير من الأحداث المشوقة.

مسلسل فهد البطل حلقة 22

وبدأت الحلقة، بمواجهة شرسة بين فايزة الشبح “لوسي” وفهد البطل “أحمد العوضي”، وذلك بعدما اكتشفت أنه السبب في اختفاء ابنها ضياء لصالح توفيق التمساح، ويقوم فهد بإخبار “فايزة” أنه خطف نجلها من المصحة بطلب من توفيق التمساح دون أن يعلم أنه نجلها.

وفي مشهد مثير تدخل فايرة الشبح في حالة انهيار عصبي بعدما أخبرها “فهد”، أن توفيق قتل نجلها ضياء ووعدها بأنه سيقف بجانبها لكي ينتقم من توفيق التمساح وكشف له سره بأن توفيق كان سبب في قتل والده وتشريده.

وتستمر الأحداث، وتساوم “ولاء” شقيقة كناريا “ميرنا نور الدين” فهد زوج شقيقتها بأنه ستخبره عن مكان هاشم وشوقي والدها اللذين خططا لاغتصاب شقيقته رواية ولكن في المقابل يطلق شقيقتها كناريا ويتزوجها هي، ويعثر فهد علي مكان هاشم وشوقي “حجاج عبّد العظيم” ولكن يهرب شوقي من فهد بسرعة ويصطدم شوقي في سيارة بقوة شديدة ويسقط على الأرض وينزف من كل أنحاء جسده.

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

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