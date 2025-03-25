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ثقافة وفنون

فهد البطل، هل ينتقم أحمد العوضي من عمه غلاب في الحلقة 25 ؟

احمد العوضي، فيتو
احمد العوضي، فيتو

مسلسل فهد البطل حلقة 25، يتتظر الجمهور مساء اليوم الثلاثاء الحلقة 25، من مسلسل فهد البطل خاصة بعد وفاة “وفاء” والدة أحمد العوضي الحلقة السابقة 

مسلسل فهد البطل حلقة 25

ومن المتوقع أن تشهد حلقة الليلة، انتقام فهد البطل من عمه “غلاب” أحمد عبد العزيز والذي قتل والده “حماد الجارحي” وشرده هو وشقيقته رواية 

مسلسل فهد البطل حلقة 24، وكانت قد شهدت الحلقة 24 من مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي في سباق رمضان 2025 أحداثًا مثيرة

وشهدت الحلقة، مشهدًا مؤثرًا لفهد البطل “أحمد العوضي”، أثناء لقائه الأول بوالدته وفاء التي تقوم بدورها صفاء الطوخي بعد مرور 30 سنة وأكدت له أنها تزوجت عمه غلاب رغمًا عنها لكي تحافظ على نجلهما عمرو.

وتتوالى الأحداث، وتتوفى وفاء في أحضان نجلها فهد البطل في لحظة مؤثرة، ودخلت كارولين عزمي شقيقته في صدمة كبيرة وظلت تردد “ياما ما تسيبناش”. 

 

وتستكمل الأحداث، ولأول مرة يتخلي “غلاب” أحمد عبد العزيز عن جبروته، حيث إنه تحول إلى طفل مكسور بعد وفاة زوجته وفاء، حيث إن صدمته جعلته لا يستوعب وفاتها. 

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

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