محافظ الوادي الجديد يتابع مشروع تجفيف الطماطم والمول التجاري الجديد بالخارجة

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، جولة تفقدية لمشروع تجفيف الطماطم، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولي رئيس المركز، وعدد من المسئولين المعنيين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنويع مصادر الدخل واستغلال الموارد المتاحة.

حيث تفقّد محافظ الوادي الجديد، مشروع تجفيف الطماطم المقام بمجمع تمور الخارجة، وأوضح المحافظ أنه تم إطلاق المشروع نظرًا لانخفاض أسعار الطماطم هذا العام، وسعيًا لاستغلال فترة الراحة بعد موسم التمور، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى زيادة فرص العمل للشباب وزيادة صادرات المحافظة من المنتجات الزراعية خاصة أنه يعتمد على تجفيف الطماطم دون مواد كيماوية، بما يضمن جودة المنتج النهائي ومطابقته للمواصفات القياسية.

ومن جانب آخر تفقّد المحافظ أعمال التطوير الجارية بمقر النادي الاجتماعي بالخارجة -سابقًا- والمخطط أن تشمل إنشاء مول تجاري؛ كما تابع أعمال المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة واجهات المباني بطريق جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة، موجهًا بسرعة إنهاء أعمال التنفيذ.

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