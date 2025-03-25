آية سماحة: "الزوج اللي شايف مكان مراته المطبخ مش راجل"

كشفت الفنانة آية سماحة، عن أول ما جذبها إلى زوجها محمد السباعي عند لقائهما، وقالت تربيته وأخلاقه العالية، موضحة أن الرجل الحقيقي هو الذي يتمتع بالاحترام والوعي في تعامله مع الآخرين.

آية سماحة تكشف مشكلتها مع الرجل

وأوضحت آية سماحة، خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، أن هناك فارق بين الرجل المتربي والرجل غير المتربي، قائلة: "الرجل اللي مش متربي مش بيحترم الست، شايف إنها أقل منه، مكانها المطبخ، أو حتى ممكن يمد إيده عليها، بينما الرجل المتربي هو الذي يقف بجانب المرأة ويدعمها ويساندها في الكثير من أمور الحياة".

رأي آية سماحة في زوجها

وتابعت: “طريقة زوجي في التعامل مع الجميع هو ما أكد أنه شخص محترم ويقدرني”، مضيفة: "حتى مع كل الناس.. عمري ما شفت حد بيتعامل بالاحترام ده"، موجهة نصيحة للفتيات عند اختيار شريك حياتهن، مؤكدة أن التربية والأخلاق هما الأساس، قائلة: "يا ريت البنات تفهم إن اختيار راجل متربي مش حاجة صغيرة، التربية هي اللي بتصنع الرجل الحقيقي.. عشان شفت ناس مش متربية بردة كتير".

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