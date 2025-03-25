الأربعاء 26 مارس 2025
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ثقافة وفنون

آية سماحة تكشف عن سبب هجومها على محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

علقت الفنانة آية سماحة، على الجدل الذي أثارته بعد نشر صورة للنجم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر مرفقة بتعليق يعبر عن رأيها في ضرورة حديثه عن العدوان على غزة.

 

آية سماحة: انتقدت محمد صلاح لتغافله عن دوره تجاه أهل غزة

وأوضحت: أن انتقادها لمحمد صلاح لم يكن شخصيًا، بل كان يتعلق بأهمية دور المشاهير والمؤثرين في التحدث عن القضايا الإنسانية.

 

آية سماحة: هجومي على محمد صلاح كان طبيعي 

وأضافت آية سماحة، خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر قناة النهار،: "مكنش هجومي على محمد صلاح كبني آدم، لكن في وقت زي ده، كان لازم أي حد صوته مسموع يقول كلمة يمكن تغير حاجة"، مشيرة إلى أنها نشرت تعليقها بشكل عفوي تمامًا، ولم تستشر أحدًا قبل ذلك، معقبة: "كلنا كنا عايزين نقول إن اللي بيحصل ده حرام، وكل واحد كان بيحاول يساعد بأي طريقة يقدر عليها".

ونوهت آية سماحة بأنها تلقت دعمًا وانتقادات في الوقت نفسه، حيث قال البعض إن "كل شخص حر فيما يعبر عنه"، مشددة على أنها كانت تعبر عن رأيها بحرية أيضًا، منوهة بأنها لا تشعر بالندم على هذا الانتقاد، قائلة: "أنا ما غلطتش فيه كشخص، وأنا كنت بعبر عن رأيي"، موضحة أنها تأثرت بشدة بالأحداث في غزة، وكانت تشارك منشورات تعبر عن تضامنها مع الأطفال والضحايا.

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