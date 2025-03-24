حشود ضخمة وتحركات عسكرية، كواليس الخطة الأمريكية لتغيير خريطة الشرق الأوسط

عززت الولايات المتحدة الأمريكية من حشودها العسكرية وتواجدها بمنطقة الشرق الأوسط بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة وحرب واشنطن ضد جماعة الحوثي، الأمر الذي كشف عن نوايا مبيتة من قبل واشنطن وتل أبيب لإعادة تغيير خارطة الشرق الأوسط بما يضمن تمدد إسرائيل.

خطة تغيير الشرق الأوسط

وبدأ الحديث عن شرق أوسط جديد في 22 سبتمبر 2023، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خريطة وصفها بـ"الشرق الأوسط الجديد"، تضم دولًا عربية ترتبط بعلاقات سلام مع إسرائيل أو في طريقها نحو التطبيع.

التطبيع مع الأردن والإمارات والبحرين والسعودية والاستيلاء على كل فلسطين

وشملت الخريطة دولة عربية من بينها، الأردن، الإمارات، البحرين، والسعودية، بينما غاب عنها أي ذكر لدولة فلسطينية، حيث ظهر اللون الأزرق، الذي يمثل إسرائيل، ممتدًا ليشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأثارت هذه الخطوة تساؤلات حول نوايا إسرائيل والولايات المتحدة في إعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط بما يخدم مصالحهما.

و يرى محللون أن هذا التوجه يعكس سعيًا لتوسيع نفوذ إسرائيل في المنطقة، مستغلين موجة التطبيع مع بعض الدول العربية لتعزيز مكانتها الإقليمية.

ومنذ توقيع اتفاقيات إبراهيم في عام 2020، شهدت المنطقة تحولات جيوسياسية مهمة.

مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة

وتسعى إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، إلى توسيع دائرة التطبيع لتشمل دولًا عربية وإسلامية أخرى، بهدف تعزيز تحالفاتها ومواجهة النفوذ الإيراني.

في هذا السياق، أشار نتنياهو إلى أن اتفاقيات السلام مع الدول العربية قد تغير وجه المنطقة، مع ذلك، فإن غياب أي إشارة إلى دولة فلسطينية على الخريطة يثير تساؤلات حول مستقبل القضية الفلسطينية في ظل هذه التغيرات.

تقسيم دول عربية إلى كيانات أصغر

بالتوازي، هناك تقارير تشير إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن إطار أوسع يُعرف بمشروع "إسرائيل الكبرى"، الذي يهدف إلى إعادة رسم خريطة المنطقة بما يضمن تفوق إسرائيل الإقليمي. يشمل هذا المشروع تقسيم دول عربية إلى كيانات أصغر على أسس عرقية وطائفية، لضمان هيمنة إسرائيل على المنطقة.

تقسيم العراق إلى دولة كردية ودولتين عربيتين للسنة والشيعة

في هذا السياق، أشار تقرير صحفي إلى أن الخطة الإسرائيلية تعتبر العراق التحدي الإستراتيجي الرئيسي، وتسعى إلى تقسيمه إلى دولة كردية ودولتين عربيتين للسنة والشيعة.

تقسيم لبنان وسوريا ودول أخرى

كما تشمل الخطة تقسيم لبنان وسوريا ودول أخرى لضمان تفوق إسرائيل الإقليمي.

من جانب آخر، يرى بعض المحللين أن هذه التحركات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وزيادة التوترات.

وتعكس الخطة الإسرائيلية الأمريكية لتغيير خريطة الشرق الأوسط توجهًا نحو إعادة تشكيل المنطقة بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية. ومع ذلك، فإن تجاهل حقوق الشعوب وتهميش القضية الفلسطينية قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على استقرار المنطقة ومستقبلها.

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