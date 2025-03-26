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محافظات

قرية كفر العزيزية بالغربية تحتفل بتكريم 400 طالب وطالبة أتموا حفظ القرآن الكريم (صور)

تكريم 400 طالب وطالبة
تكريم 400 طالب وطالبة من حفظة القرآن بالغربية، فيتو

نظمت قرية كفر العزيزية، التابعة لمركز سمنود بـ محافظة الغربية، احتفالية كبرى لتكريم 400 طالب وطالبة من أبنائها، أتموا حفظ القرآن الكريم.

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بدأت الاحتفالية بـ محافظة الغربية بمسيرة جماعية للمكرمين جابت شوارع القرية، وسط أجواء من الفرح والفخر، حيث علت الزغاريد من النساء، وتعالت تكبيرات الرجال بينما ارتدى الطلاب وشاحًا أصفر كُتب عليه "حفظة كتاب الله" بالإضافة إلى جلاليب بيضاء تحمل أسماءهم، في تعبير رمزي عن فخرهم بهذا الإنجاز العظيم.

وانطلقت المسيرة من أمام مركز شباب قرية كفر العزيزية وسط تشجيع وتصفيق الأهالي الذين اصطفوا على جانبي الطريق، احتفاءً بحفظة القرآن الكريم، وتشجيعًا لبقية الأطفال على الاقتداء بهم والسير على خطاهم في حفظ كتاب الله.

وخلال الاحتفالية، تم منح الطلاب شهادات تكريم تقديرًا لجهودهم، وسط أجواء من البهجة والسعادة التي غمرت الجميع.

وأكد أهالي القرية حرصهم الدائم على تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم في سن مبكرة، وهو ما جعل العديد من الأطفال ينهون حفظه في عمر صغير، لتصبح القرية من أبرز القرى التي تزخر بحفظة كتاب الله.


 

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