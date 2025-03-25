الثلاثاء 25 مارس 2025
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أوقاف الغربية: تجهيز 447 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر

أوقاف الغربية: تجهيز
أوقاف الغربية: تجهيز 447 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

أعلنت مديرية الأوقاف بـ محافظة الغربية عن الانتهاء من تجهيز 447 ساحة في مختلف المدن والقرى؛ استعدادًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف لضمان توفير أجواء روحانية آمنة ومنظمة للمصلين.

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وأكد الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بـ الغربية، أن التجهيزات شملت ساحتين رئيسيتين، الأولى في منطقة استاد طنطا، والثانية في منطقة كوبري الرباط بالمحلة الكبرى، بالإضافة إلى 447 ساحة فرعية موزعة على مراكز المحافظة.

وأوضح أنه تم تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة، مع التأكيد على عدم السماح لأي خطباء غير تابعين للأوقاف باعتلاء المنابر.

وأضاف وكيل أوقاف الغربية أن جميع الساحات تم تزويدها بالفرش اللازم ومكبرات الصوت، مع تخصيص أماكن مريحة للنساء والأطفال، لضمان أداء الصلاة في أجواء منظمة دون تزاحم أو أي معوقات.

وأشار وكيل الأوقاف إلى أن صلاة عيد الفطر ستُقام أيضًا في جميع المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة، إلى جانب الساحات المخصصة سنويًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة لضمان انسيابية التنظيم وتأمين المصلين.

ودعت مديرية الأوقاف المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة والحرص على الالتزام بروحانية العيد، سائلة الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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