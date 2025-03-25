وزير الشباب ومحافظ الغربية يشاركان أهل المحلة الإفطار الجماعي

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، في أكبر مائدة إفطار رمضانية بمدينة المحلة الكبرى، والتي نظمها صندوق تحيا مصر وحزب مستقبل وطن، بحضور آلاف المواطنين، الذين اجتمعوا على مائدة واحدة، في مشهد يعكس أصالة المصريين وروح التكافل الاجتماعي التي يتميز بها أبناء المحلة.

امتدت المائدة لمسافات طويلة، وضمت آلاف الصائمين من مختلف الفئات، وسط أجواء روحانية تعزز من قيم المحبة والتعاون كما شهد الإفطار أيضًا فقرات دينية وإنشادية

وخلال كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بالتواجد وسط أهالي المحلة، مؤكدًا أن المدينة دائمًا ما تثبت أنها نموذج مشرف للتكاتف والعطاء، قائلًا:

“المحلة ليست فقط قلعة الصناعة المصرية، لكنها أيضًا مثال يحتذى به في التلاحم المجتمعي والعمل الجماعي، وسعيد بأن أكون بين أهلها الكرام في هذه الأجواء التي تعكس روح مصر الحقيقية.”

وأشار الوزير إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات الاجتماعية والرياضية التي تسهم في تعزيز الروابط بين المواطنين، مشيدًا بدور الشباب في تنظيم هذه الفعالية وإنجاحها، ومؤكدًا على أهمية استمرار مثل هذه الأنشطة التي تساهم في تنمية القيم الإيجابية وترسيخ الانتماء الوطني.

من جانبه، أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن مدينة المحلة الكبرى لطالما كانت مثالًا مشرفًا في التكافل الاجتماعي، مشيدًا بحفاوة وكرم أهلها، قائلًا:

“كرم أهل المحلة الكبرى ليس غريبًا عليهم، فهم دائمًا عنوان للجود والعطاء، وما نشهده اليوم هو تأكيد جديد على أن هذه المدينة العريقة تظل نموذجًا للوحدة والتعاون بين الجميع.

وأضاف المحافظ أن محافظة الغربية حريصة على دعم الفعاليات التي تعزز الروابط المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الفعاليات يعكس روح مصر الحقيقية القائمة على المحبة والتعاون، مؤكدًا أن الدولة تواصل جهودها لتوفير بيئة داعمة للمبادرات الاجتماعية والخيرية.

كما وجه اللواء أشرف الجندي الشكر والتقدير إلى صندوق تحيا مصر وحزب مستقبل وطن على دورهم في تنظيم هذه الفعالية، مشيدًا بجهودهم في دعم الأنشطة المجتمعية التي تعزز قيم التكافل بين المواطنين. كما أعرب عن تقديره لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث من متطوعين ومنظمين، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس مدى وعي المجتمع المدني بأهمية التكافل والعمل الجماعي

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