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أحذية إكس لارج في باب الشعرية.. مقاسات تبدأ من 42 وتصل إلى 50.. الجلد والقماش والغراء أهم المواد الخام.. وهذه أبرز مراحل التصنيع (فيديو وصور)

صناعة الاحذية
صناعة الاحذية

صناعة الأحذية هي حرفة قديمة ذات جذور عميقة، تتميز بالتعقيد والدقة، حيث تجمع بين الحرفية التقليدية والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج أحذية ذات جودة عالية وتصاميم متنوعة. تختلف تقنيات صناعة الأحذية بين الطرق اليدوية والآلية.

أما بالنسبة لتصنيع الأحذية ذات المقاسات الكبيرة، فهي عملية تتطلب دقة وتعقيد أكبر، حيث تحتاج إلى تقنيات ومعدات خاصة في "قص المواد وتجميعها" لضمان ظهورها بشكل مناسب يتلاءم مع صاحبها. تعتبر صناعة الأحذية بمقاسات كبيرة نادرة وغير متوفرة بكثرة، خاصة أن جمهورها المستهدف محدود للغاية، مما يجعل ورش تصنيع الأحذية الكبيرة قليلة ونادرة.

قامت عدسة فيتو بتسليط الضوء على ورشة لتصنيع الأحذية بمقاسات كبيرة في حي باب الشعرية.

قال عيد لـ فيتو إن تصنيع الأحذية هو مهنة متوارثة تحمل العديد من المميزات، حيث يعمل في هذا المجال منذ حوالي خمسين عامًا، وفي كل مرة ينتج فيها منتجات تحظى بإعجاب الزبائن، يشعر بالسعادة والفخر.

وتابع، إن صناعة الأحذية هي حرفة يدوية بحتة تعتمد على العمل اليدوي بالكامل، دون الاعتماد على الآلات أو المعدات.

مراحل تصنيع الأحذية بمقاسات كبيرة

أوضح عيد أن المرحلة الأولى تبدأ برسم التصاميم الأولية وفقًا للموضة والراحة المطلوبة، وبناءً على طلب المشتري. وبعد الانتهاء من مرحلة التصميم والاتفاق على التصاميم واعتمادها، تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة اختيار الخامات المناسبة.

في هذه المرحلة، يتم اختيار المواد والخامات المناسبة مثل الجلد، القماش، أو المواد الاصطناعية التي ستستخدم في تصنيع الأحذية، ويجب أن تتمتع هذه المواد بالمرونة والجودة العالية.

ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة إعداد القوالب والمقاسات، حيث يتم استخدام خامات مختلفة من القوالب، مثل القوالب الخشبية أو البلاستيكية التي تمثل شكل القدم لتحديد حجم الحذاء وشكله. وفي هذه المرحلة، يتم الاعتماد على برامج التصميم الرقمي لتحديد القياسات بدقة.

أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة قص وتجهيز المواد. تحدث عيد لـ"فيتو" قائلًا: في هذه المرحلة يتم قص أجزاء الحذاء بدقة، وكل ذلك يدويًا، وبعد ذلك تُخاط الأجزاء العلوية من الحذاء معًا وتضاف إليها الزخارف أو الإكسسوارات مثل "اللولي والترتر وخرج النجف".

بعد ذلك تأتي مرحلة التركيب والتجميع، حيث يتم تثبيت الجزء العلوي مع النعل باستخدام اللصق "الغراء"، وهناك أنواع متعددة من "الغراء" مثل "الغراء الأبيض" و"الغراء الأحمر"، وكل نوع له استخدامات معينة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الخياطة. بعد ذلك، تمر الأحذية بمرحلة الضغط والتثبيت لضمان التصاق جيد.

أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة التشطيب والفحص، ويقول مختار الخياط إن هذه المرحلة من اختصاصه، حيث يتم فيها صقل الحذاء وإضافة اللمسات النهائية والتأكد من عدم وجود أي أخطاء في التصنيع والخياطة، وتعرف هذه المرحلة بمرحلة الجودة، حيث يخضع كل حذاء لفحص الجودة قبل التغليف لضمان خلوه من العيوب، ثم تأتي مرحلة التلميع أو الطلاء.

وأضاف:" نحن نصنع جميع أنواع الأحذية، بما في ذلك الأحذية الرسمية المناسبة للمناسبات الرسمية، والأحذية الرياضية المصممة للراحة والأداء الرياضي، والصنادل الخفيفة المناسبة للأجواء الحارة، وأحذية النساء الخاصة بالمناسبات "حذاء سواريه". وكل هذه الأنواع تتوفر بمقاسات كبيرة تبدأ من 42 وتصل إلى 50".

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