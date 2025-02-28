إقبال كبير من المصلين في مطروح على أول صلاة تراويح (صور)

شهدت أول صلاة تراويح بمدينة مرسى مطروح، مساء اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من المواطنين في أجواء رمضانية جميلة؛ احتفاء بقدوم الشهر المبارك.

والتقطت عدسة "فيتو" صورا من أول صلاة تراويح بمدينة مرسى مطروح، وسط تواجد كبير من الأهالي بساحة زاهر جلال أمام مسجد عمر المختار بالمدينة.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ بعد استطلاعها لهلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان

وأشار المفتي إلى أنه تحقق لدى اللجان الشرعية من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

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