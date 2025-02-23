الأحد 23 فبراير 2025
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محافظ مطروح يفتتح معرض أهلا رمضان (صور)

محافظ مطروح يفتتح
محافظ مطروح يفتتح معرض أهلا رمضان

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، معرض أهلا رمضان خلف مديرية التموين    بحضور المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين ومختار جبريل الصنقرى رئيس الغرفة التجارية بمطروح والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد تجار مطروح  وأهالي مطروح.

يأتي ذلك وسط  إقبال المواطنين لشراء مستلزماتهم الغذائية وغيرها، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

حيث تفقد محافظ مطروح باكيات وأجنحة المعرض الذي شمل بيع جميع المنتجات الغذائية الأساسية والخضار والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدة بالإضافة إلى المنتجات الورقية والمنظفات وغيرها بأسعار مخفضة تتراوح ما بين  ٢٥ إلى ٣٠ % تصل إلى ٥٠% في بعض السلع، مع التوجيه باستمرار المعرض والترحيب بمشاركة التجار إلى ما بعد عيد الفطر المبارك تيسيرا على الأهالي بمشاركة أصحاب المنتجات المعروضة.

 

وخلال تفقده المعرض خفض محافظ مطروح اسعار عدد من السلع والمنتجات  بما يحقق الهدف من تخفيف العبء ورضا المواطنين 
كما اطمأن محافظ مطروح على  توافر جميع السلع والمخزون الكافي.  

وأشار محافظ مطروح إلى أنه سيتم افتتاح عدد من  المعارض بمدن شرق المحافظة بالضبعة والعلمين والحمام ومشاركة عدد من المحال الكبري بمبادرات تخفيض الأسعار جميع مدن المحافظة،و الدفع بقوافل سيارات  معارض أهلا رمضان إلى  باقي المدن والقرى، والإطمئنان على وصولها  إلى المناطق خارج المدن  للتيسير على المواطنين مع استقبال الشهر الكريم، موجها الشكر لجهود تنظيم المعرض تيسيرا على أهالي مطروح بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية والتجار والشركات.

 المشاركة فى إطار الاستعداد لاستقبال لشهر رمضان الكريم، والعمل على توفير مزيد من السلع  الاساسية للمواطنين وتنظيم مزيد من المعارض والمنافذ للسلع الغذائية المخفضة للمواطنين وتيسير الحصول عليها والرقابة على الأسواق ومنع أى تجاوزات وتشديد الرقابة  وضبط الأسواق من خلال مديرية التموين ومباحث التموين للتيسير على المواطنين.

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